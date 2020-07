Jay-Z feat Cheslin Kolbe, une nouvelle collaboration insolite et engagée

L'ailier du Stade Toulousain et des Springboks Cheslin Kolbe va collaborer avec l'agence sportive Roc Nation Sports créée par Jay-Z.

Ce mardi, L'Equipe se fait l'écho d'une nouvelle plutôt insolite. L'ailier du Stade Toulousain et des Springboks Cheslin Kolbe rejoint l'agence sportive Roc Nation Sports. Jusqu'ici, rien de fou. Si ce n'est qu'elle a été créée par Jay-Z, rappeur américain de renom et mari de la célèbre Beyonce. Kolbe va-t-il se lancer dans la musique ? On parie que ça pourrait réussir tant tout ce que touche le Sud-Africain se transforme en or. Champion de France avec Toulouse en 2019, il a été élu meilleur joueur du Top 14 avant de remporter la Coupe du monde la même année avec les Springboks au Japon. Marquant notamment un sublime essai contre l'Angleterre en finale.

Our Rugby family continues to grow 🏉 Welcome South Africa’s own, @Cheslin_Kolbe11! 🇿🇦 #RocFam pic.twitter.com/SdNoSmyTpK — Roc Nation Sports (@RocNationSports) July 15, 2020

Un parcours qui n'a pas échappé à l'agence sportive. "Roc Nation Sports est honoré de s'associer à Cheslin, l'un des joueurs les plus passionnants du monde du rugby, pour l'aider à guider sa carrière sur le terrain et en dehors", confie Michael Yormark, président de Roc Nation Sports International. Cette dernière compte déjà dans ses rangs Siya Kolisi, troisième ligne et capitaine de la sélection sud-africaine. Ce dernier a récemment été désigné personne la plus influente du monde du rugby par le magazine Rugby World. Deux Tricolores dans le TOP 10 des personnes les plus influentes du rugbyDurant le confinement, Kolisi comme Kolbe ont été très impliqués dans la lutte contre le Covid-19 au sein des townships. "Il est l'exemple de ce que tu peux réussir à force d'envie et ça correspond parfaitement à notre esprit", ajoute Yormark via L'Equipe. C'est cette philosophie commune qui a poussé Kolbe a signé avec cette agence. "Roc Nation est vraiment là pour créer un contexte de réussite pour le sportif et sa famille." Les deux Sud-Africains rejoignent une longue de sportifs issus du basket comme Kevin Durant et Kyrie Irving, du foot comme Kevin De Bruyne (Manchester City), ou encore du baseball, de la boxe et du football américain.