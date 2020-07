Deux Tricolores dans le TOP 10 des personnes les plus influentes du rugby

Le magazine Rugby World a dévoilé sa liste des personnes les plus influentes du rugby. Le classement est dominé par le Sud-Africain Siya Kolisi.

Tous les deux ans, le magazine Rugby World rassemble une liste des 50 personnes les plus influentes du sport. Siya Kolisi est en tête pour 2020. La capitaine sud africain a guidé son pays sur le toit du monde lors du Mondial 2019 et travaille sans relâche avec sa fondation pour aider les personnes touchées par la pandémie de Covid-19. La compilation de cette liste est un processus qui implique de solliciter les opinions de ceux qui sont impliqués dans le rugby à travers le monde. Siya Kolisi est l’un des deux joueurs du Top 10 avec l’Anglais Maro Itoje. Ce duo est rejoint par les entraineurs Warren Gatland en charge des Lions britanniques l’année prochaine. Suivi par Eddie Jones et Rassie Erasmus. Il y a également plusieurs administrateurs dans la liste. Le président de la FFR et vice-président de World Rugby Bernard Laporte ainsi que Claude Atcher, le PDG de la Coupe du monde 2023.



On retrouve également le Dr Eanna Falvey médecin en chef de World Rugby, en charge des modifications de règles suite à la pandémie de coronavirus. Katie Sadeir, la seule femme de ce classement, est responsable du développement du rugby féminin. Pour finir, figure Nick Clarry qui dirige la section sportive de CVC, une entreprise qui investit de plus en plus dans le sport.

Le TOP 10 des personnes les plus influentes du rugby selon Rugby World :