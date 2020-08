Jacques Brunel explique ses deux problématiques rencontrées avec le XV de France.

Le Midi Olympique a pris des nouvelles de l'ancien sélectionneur du XV de France, Jacques Brunel.

Vous prendriez bien des nouvelles de Jacques Brunel ? Dans son édition du lundi, le Midi Olympique est allé à la rencontre de l'ancien sélectionneur du XV de France, qui a récemment accepté un poste de conseiller technique en Italie.

Jacques Brunel rebondit en ItalieMais l'ancien patron des Bleus est surtout revenu sur son aventure à la tête des Tricolores, avouant que ses deux années ont été "un peu difficiles". Il explique, lucide :

En fait, il y a eu deux problématiques. D'abord, les choix étaient trop limités à certains postes : il y avait trop peu de joueurs au poste de pilier droit, troisième ligne centre ou arrière. Les étrangers monopolisaient ces positions-là et dieu merci, on a aujourd'hui retrouvé la raison par rapport au recrutement hors de nos frontières. Ensuite, et c'est la discussion que j'ai eue avec mon successeur, il me fut très difficile de maintenir une stabilité dans l'équipe, et notamment au niveau de la charnière. Pour différentes raisons, les blessures en font partie, je n'ai jamais pu maintenir la même.

Brunel de citer Matthieu Jalibert et Antoine Dupont, lancés au début de son mandat chez les Bleus, sans pouvoir réellement les installer...