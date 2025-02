Italie. Capuozzo en mission, charnière Garbisi – Page-Relo, la composition pour tenter de faire chuter le XV de France

L’Italie veut surprendre les Bleus dans un choc crucial du 6 Nations. Devant leur public, Capuozzo et ses coéquipiers visent un exploit face à une équipe de France en quête de stabilité.

Ce dimanche 23 février, l’Italie de Gonzalo Quesada reçoit la France au Stadio Olimpico de Rome pour la troisième journée du Tournoi des 6 Nations.

Les Azzurri, qui restent sur un match nul frustrant face aux Bleus en 2024 (13-13), comptent bien prouver que ce résultat n'était pas un simple accident. Cette 50e confrontation entre les deux nations ne sera pas dénué d'enjeux et surtout de duels à suivre.

Capuozzo et Allan à l’arrière, un pack presque inchangé

Dans le triangle arrière, Tommaso Allan (Perpignan) occupe le poste d’arrière aux côtés d’Ange Capuozzo (Toulouse) et Simone Gesi (Zebre), qui enchaîne une deuxième titularisation.

Au centre, la paire Brex-Menoncello est reconduite, tandis que la charnière voit une nouvelle fois Paolo Garbisi (Toulon) et Martin Page-Relo (Lyon) mener le jeu.

Un pack solide avec un seul changement

Devant, la troisième ligne reste inchangée et très solide avec Lorenzo Cannone, Negri et le capitaine Michele Lamaro. En seconde ligne, Ruzza et Niccolò Cannone fêteront une 50e cape ensemble. Le seul ajustement vient de la première ligne, où Lucchesi remplace Nicotera aux côtés de Ferrari et Fischetti.

Des finisseurs prêts à faire la différence

Sur le banc, l’Italie pourra compter sur le retour de Spagnolo, de retour après sa suspension, ainsi que sur des joueurs comme Alessandro Garbisi et Trulla pour dynamiser la fin de match. Notez cependant que Ioane et Lamb sont absents dans les rangs italiens.

Italie 1 FISCHETTI 2 LUCCHESI 3 FERRARI 4 N. CANNONE 5 RUZZA 6 NEGRI 8 L. CANNONE 7 LAMARO 9 PAGE-RELO 10 GARBISI 11 GESI 12 MENONCELLO 13 BREX 14 CAPUOZZO 15 ALLAN 16 NICOTERA 17 SPAGNOLO 18 ZILOCCHI 19 FAVRETTO



20 ZULIANI 21 VINTCENT 22 GARBISI 23 TRULLA

Face à une équipe de France déterminée, l’Italie devra relever le défi physique et être dans le coup dès l'entame sous peine de passer un dimanche compliqué. Les Azzurri voudront s’inspirer de leur prestation à Lille l’an passé et capitaliser sur leur cohésion pour espérer une performance historique.