Intraitables, Sofiane Guitoune et Toulouse marchent sur Agen [VIDEO]

Le Stade Toulousain affrontait Agen ce samedi pour la 10e journée de Top 14. Les Agenais n'ont rien pu faire face à une belle équipe.

Toulouse se voyait orphelin de sa première ligne partie avec le XV de France pour affronter l'Italie. Mais Toulouse a tout de même de belles ressources dans ses rangs. Ce week-end, les hommes d'Ugo Mola affrontaient le SU Agen dans un derby déséquilibré. Agen, c'est 10 défaites en 10 matchs et cette dernière face au Stade Toulousain risque de faire mal au moral tant le score est lourd : 63 à 18.

A la mi-temps, les Toulousains avaient pris le large pourtant avec un score de 28 à 3. Mais les charges des avants comme le nouveau Toulousain Thibaut Flament ont fait mal à cette défense agenaise. Derrière, la vitesse de Thomas Ramos à l'ouverture a permis aux ailiers de brilles, à l'image de Sofiane Guitoune qui retrouvait le numéro 11 pour la première fois depuis deux ans. On pouvait également noter le retour de Cheslin Kolbe, absent depuis 1 mois et demi déjà. Ce dernier a inscrit un essai tout en vitesse pour son retour. Au total, les Agenais ont encaissé 9 essais et 63 points. Le Stade Toulousain remonte à la deuxième place du championnat tandis qu'Agen continue de pointer à la dernière place, avant la réception de Brive qui devrait être le match de la dernière chance pour les Agenais.