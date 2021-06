FIDJI. La Premiership et les JO plutôt que les Blacks pour Semi Radradra ?

Semi Radradra ne participera pas à la tournée en Nouvelle-Zélande en juillet prochain. Afin de glaner un titre de champion d'Angleterre et devenir champion olympique ?

Les Fidji se rendront en Nouvelle-Zélande pour y défier les All Blacks les 10 et 17 juillet prochain. Des affiches qui font saliver entre la meilleure équipe de l'histoire et l'une des équipes les plus spectaculaires du globe. Vern Cotter, l'entraîneur de l'archipel fidjien a récemment dévoilé sa liste. Et si l'on retrouve plusieurs noms connus de notre championnat comme Levani Botia, Waisea Nayacalevu ou d'anciens joueurs passés par le Top 14 (Murimurivalu, Nadolo), un nom manque cependant à l'appel. Ou plutôt deux. Josua Tuisova n'est par exemple pas dans cette liste, mais cela pourrait s'expliquer par le fait qu'il préparera les Jeux Olympiques avec la sélection fidjienne à sept. En revanche, celui dont l'absence a étonné est Semi Radradra. On le rappelle, l'actuel trois-quarts centre des Bristol Bears a été nommé capitaine de l'équipe nationale en novembre dernier. Alors certes, les Fidji garde une équipe solide et des plus compétitives. Mais son absence se fera ressentir, Semi Radradra étant l'un, si ce n'est le meilleur centre au monde et l'un des attaquants les plus performants de la planète ovale. En son absence, Levani Botia prendra le capitanat.

Les Fidji avec une armada de ''français'' mais sans Radradra pour défier les All BlacksAlors pourquoi Semi Radradra n'a pas été appelé pour préparer les affrontements face au pays du long nuage blanc ? La réponse est simple. Ce dernier a tout simplement été retenu pour pouvoir participer aux phases finales de Premiership avec son club de Bristol. Pour rappel, l'équipe du sud-ouest de l'Angleterre a terminé à la première place du classement et affrontera ce samedi les Harlequins en demie. Une victoire les propulserait en finale face au vainqueur d'Exeter-Sale le samedi 26 juin prochain. Trop juste donc pour Radradra afin de prétendre participer aux matchs en Nouvelle-Zélande.

Cependant, une autre nouvelle pourrait également expliquer cette absence. Il se murmure en effet que ''Semi Trailer'' pourrait participer aux prochains JO de Tokyo avec la sélection à sept. En effet, comme le révèle le site anglophone RugbyPass, des négociations ont lieu entre les dirigeants du rugby fidjien et les ''Ours'' de Bristol afin que le centre d'1m90 pour 100kg rejoigne le Japon pour y disputer les Jeux Olympiques. Les joueurs fidjiens à sept sont actuellement en quarantaine à Brisbane, ces derniers participants bientôt à un tournoi à Townsville. Ils décolleront ensuite vers le Japon. John O'Connor, chef du rugby fidjien espère pouvoir compter sur sa star comme le relaie RugbyPass: ''Nous envisageons la possibilité d'envoyer Semi en Australie ou directement au Japon. Il sera au camp avec le reste des garçons choisis avant la sélection finale de l'équipe masculine des Fidji à 7 pour les Jeux olympiques. Nous envisageons actuellement toutes les meilleures options disponibles car l'idée est de''ramener l'or de Tokyo'' [...] Nous sommes actuellement en discussion avec leurs clubs respectifs sur leur libération''. Les JO plutôt que les Blacks donc ? Affaire à suivre.

Les Fidji avec ses stars dont Semi Radradra aux JO de Tokyo ?