International. Hooper capitaine, O'Connor absent : le XV australien pour défier la France

Dave Rennie a dévoilé le XV de départ qui affrontera la France ce mercredi à Brisbane. Michael Hooper sera titulaire tout comme le jeune Noah Lolesio qui remplace James O'Connor.

Dave Rennie, le sélectionneur australien a dévoilé son XV de départ pour affronter la France ce mercredi (12h00 heure française). De retour du Japon, le troisième ligne Michael Hooper retrouvera son capitanat et mènera les siens. Devant, le pilier Allan Alaalatoa sera titularisé à droite au détriment du phénomène Taniela Tupou qui sera utilisé en tant ''qu'impact player'' et prendra donc place sur le banc. Derrière, la charnière sera remodelée. Pour rappel Nic White est blessé. De son côté, James O'Connor en délicatesse à l'aine a sûrement été jugé trop juste pour prendre part à ce premier test. Ils seront donc remplacés par Jake Gordon le capitaine des Waratahs un temps incertain, et le jeune ouvreur prometteur des Brumbies Noah Lolesio. Tom Banks débutera la partie à l'arrière.

Australie 1 Slipper 2 Paenga-Amosa 3 Alaalatoa 4 Philip 5 Salakaia-Loto 6 Valetini 8 Wilson 7 Hooper(c) 9 Gordon 10 Lolesio 11 Koroibete 12 To'omua 13 Paisami 14 Wright 15 Banks 16 Lonergan 17 Bell 18 Tupou 19 Swain



20 Naisarani 21 McDermott 22 Ikitau 23 Kellaway