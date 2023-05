INSOLITE. TOP 14. Coéquipier ou non, il vaut mieux ne jamais se frotter à Camille Chat

Un international du Racing 92 risque de manquer les phases finales. Le plancher orbital fissuré à cause d’une collision avec le coude de Camille Chat !

Une blessure hors des terrains : la hantise de tout coach de Top 14, qui plus est à l’heure des phases finales. De nombreux clubs adoptent alors une même stratégie, organiser des stages d’équipe loin du cadre habituel pour garder les joueurs ensemble et les mobiliser sur un seul et même objectif. Le Racing a pris la direction de l’Espagne, lors de la semaine de Champions Cup. Seulement voilà, samedi soir, dernier jour de stage, a rimé avec relâchement pour Camille Chat et Vinaya Habosi. Selon L’Equipe, les deux joueurs se sont adonnés à des chamailleries.

Des jeux enfantins réalisés par de vrais colosses aux bras de la taille de cuisses. L’inévitable est donc arrivé. Un coup de coude accidentel asséné par un des vérins qui sert de bras à Camille Chat vient fissurer le plancher orbital de Vinaya Habosi. L’international fidjien (4 sélections) devrait manquer trois ou quatre semaines de compétition… De quoi faire grincer des dents les supporters ciel et blanc.

Une fin de saison chargée

Depuis son arrivée en février dernier, Vinaya Habosi a enchaîné les titularisations : sept en autant de matchs. Véritable finisseur, l’ailier de 23 ans a déjà marqué quatre essais avec le Racing. C’est une perte qui pourrait avoir son importance en cette fin de saison. Si les hommes de Laurent Travers ont déjà assuré leur place dans les six, le dernier match de Top 14 face à l’ASM pourra être, en cas de victoire, synonyme de barrage à domicile. Un avantage non négligeable. Le club francilien entame donc dès ce dimanche son sprint final et doit compter sur l’ensemble de son effectif tant les semaines qui arrivent seront éprouvantes.