INSOLITE. 0 victoire, 85pts encaissés et en passe de se qualifier : c'est quoi cet engambi avec l'USAP ?

Défaite 3 fois en autant de matchs, l'USAP est pourtant en pole pour se qualifier pour les phases finales de Challenge Cup. Mais comment est-ce possible ?

Cela se joue donc à la meilleure différence de points. Après 3 journées de Challenge Cup et autant de défaites, l'USAP est pourtant en passe de se qualifier pour les phases finales. En effet, malgré le même nombre de point que le CA Brive, les Bristol Bears et Bath, les Catalans sont devant ses concurrents grâce à un goal average meilleur que les autres. Attention, ce n'est pas folichon non plus : les Anglais en sont à -37 tandis que les Français en sont à -36. Un petit point de différence, donc, qui leur permet d'envisager un 8ème de finale de Challenge Cup. Le club anglais et le club français ont inscrit exactement le même nombre de points (49) mais les Catalans sont devant, grâce à un nombre de points encaissés inférieurs pour une seule unité (85 pour l'USAP contre 86 pour Bath).

Comment est-ce possible ? Eh bien parce qu'alors que 5 clubs de la poule carburent, 5 autres enchaînent les défaites. Et le format de cette Challenge Cup qualifiant les 6 premiers de chaque poule, voilà comment l'USAP pourrait donc se retrouver en 8ème en cas de résultat moins négatif (oui, oui) que ses concurrents de la poule A. Ah, la magie de ces nouveaux formats...

