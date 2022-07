INSIDE. Entre fêtes de la Madeleine et rugby, on a vécu pour vous un week-end typique du sud-ouest

C'est l'été et pour sortir des sentiers battus, on a décidé de partir dans le sud-ouest, histoire de découvrir une ambiance si chère à cette terre de rugby.

"Bienvenue en enfer". C'est par ces mots à la fois plaisantins et non dénués de sens que l'on nous accueille au moment de franchir la "porte" des Landes. En partant de la gare de Biarritz, le train qui vous mène vers Dax semble s'enfoncer inexorablement vers ce qui ressemble plus à la campagne traditionnelle ; là où l'herbe est beaucoup plus présente, où la majorité des habitations sont plus rustiques, où le réseau passe, étonnamment, beaucoup moins bien. C'est donc en 3G que l'on vous comptera ce séjour chez les "bouffeurs de maïs", comme les voisins les appellent.

Eux ? Ce sont comme vous l'aurez compris les Landais. Nichés au coeur de la Gascogne, c'est d'ailleurs leur convivialité et leur chaleur qui nous firent oser venir jusqu'en Chalosse et alentours, dans ce petit bout de terre situé à plus de 650km de notre chez nous littoral, en plein mois de juillet. Quelle idée ! Car si le but était - comme on dit - de mettre les pieds dans le plat en allant goûter par nous même à l'ambiance estivale du Sud-Ouest et en tâtant le cuir sur la cote basque, autant vous dire que le niveau de dépaysement mais surtout d'intégration dépassa nos espérances et tout ce qu'on avait pu nous conter sur l'axe Biarritz - Mont-de-Marsan.

Photo caractéristique de la Chalosse et de ses champs de maïs

Les vrais le savent, venir du 20 au 24 juillet dans les Landes, c'est tomber nez à nez avec les premières grosses fêtes de l'année : celles de la Madeleine. À "Mont-de" comme les locaux la surnomme, on troque le rouge traditionnel des fêtes de Dax ou Bayonne par exemple pour le bleu, que la majorité arbore grâce à un foulard autour du cou, ou via une simple marinière. Dans la capitale des Landes, on nous apprend que les Fêtes de la Madeleine, comme leur nom l’indique, sont placées sous le patronnage de la célèbre Marie-Madeleine, disciple du Christ. Et alors que arènes de Plumaçon accueillent un véritable festival des différents arts tauromachiques, la grande majorité des fêtards préfère le "terrain", à savoir les rues, animées du matin jusqu’au bout de la nuit par les bodegas, les bals et les bandas, ces fanfares ambulantes reprenant inlassablement les plus célèbres hymnes locaux.

Après un jeudi soir relativement calme, le vendredi comme le samedi et le dimanche sont inarrêtables. Trois ans après les dernières fêtes, les "feytares" se disent "survoltés comme jamais" et le font comprendre en innondant les rues, notamment celle jonchant la place St-Roch : du bar l'Usine à la Cidrerie en passant par le Havana Café, on ne circule pas, on se fraie un chemin. TOUT est plein et TOUT est un prétexte pour faire un arrêt au stand. Ce n'est d'ailleurs pas anodin si les fûts de bières sont changés aussi souvent que Romain Ntamack se recoiffe durant un match, et que les bars réalisent, à en croire ce qu'il s'en dit, leur "chiffre d'affaire suffisant pour vivre durant l'année" en 5 jours. Verdict ? À tous les amateurs de gueuletons et de beuveries, le tout au son des "la goffa lolita" et dans une ambiance très rugby du sud-ouest, on vous recommande les bonnes fêtes de Mont-de-Marsan.

La fête oui, mais le beach aussi

Ce que l'on vous recommande aussi, c'est de mettre le cap sur Anglet et le 64 le temps d'une journée. Car à cette période de l'année, se prépare également l'un des plus gros tournois de beach à toucher de l'Hexagone sur la plage des Sables d'Or. Mais pour l'avoir vécu, on vous conseillera aussi de vous équiper comme il le faut et de ne pas arriver en touriste comme certains l'ont fait face aux équipes ultra techniques et rodées du trophée des Iguanes. En clair : arrivez prêts physiquement, à 8 joueurs de niveau sensiblement identique, apprenez à jouer ensemble en amont et ne vous mettez pas une mine la veille avant de débarquer face aux Roosters, au Cluq, aux Seventise et autres. Sinon, la sentance peut être lourde, très lourde même...

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Seventise (@seventiserugby)

Les Seventise et Nolann Le Garrec, vainqueurs du Tournoi

Reste que peu importe le résultat, c'est également des moments privilégiés que de jouer entre potes, sur le sable, face à des "tribunes" bien garnies, à siroter des coups et affronter des adversaires de gros calibre à ce jeu-là. L'occasion aussi de voir passer du beau monde, des anciens Philippe Sella, Bernat-Salles et Patrice Lagisquet aux jeunots Baptiste Germain (par ailleurs vainqueur du tournoi entreprises) et Nolann Le Garrec, le parrain du tournoi, sans oublier le néo-bayonnais Camille Lopez, venu le vendredi soir avec son fils sur les épaules. C'est donc exclusivement entre rugby et fêtes, découverte et partage, que ce long week-end en Gascogne et au Pays Basque s'est établi. Et si la perte de 10 degrés, de la mer à proximité et le passage des champs de vignes à ceux de maïs furent parfois décontenançant, on gardera en souvenir de ce séjour cet adage très cher à l'univers du rugby et de ses 3èmes mi-temps, qui dit qu'autour d'un verre la fête est plus belle. Qui dit aussi qu'on ne voit ça nul par ailleurs, en France...