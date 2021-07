IN EXTENSO SUPERSEVENS. Des affiches électriques pour la première étape à Aix-en-Provence

La première étape de l'IN EXTENSO SUPERSEVENS aura lieu le 14 août à Aix-en-Provence. Découvrer les affiches des 8es de finale.

Si vous êtes du côté d'Aix-en-Provence à la mi-août, ne manquez pas la première étape du Super Sevens ! Cette année, le championnat de rugby à 7 des clubs professionnels se jouera en trois étapes avant une grande journée de finale le 13 novembre du côté de La Paris La Défense Arena. Une pelouse qui avait vu le Racing 92 remporter la première édition en 2020. Mais pour en être, il faudra passer par Aix-en-Provence, Toulouse (21 août) et La Rochelle (28 août). Les trois vainqueurs d'étape et les cinq autres meilleurs du classement général de cette tournée estivale pourront jouer le titre à l'automne.



Les formations de Top 14 ainsi que Monaco Rugby Sevens et les Barbarians Français (Babaas Sevens) ont rendez-vous dès le 14 août pour cette première étape avec des oppositions qui nous font saliver d'avance. Avec notamment un Toulon vs Stade Toulousain d'un côté du tableau ainsi qu'un Racing 92 vs UBB de l'autre. Les Toulousains pourraient croiser les rochelais dès les quarts de finale. Découvrez le calendrier des matchs :