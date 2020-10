IL EST LÀ ! Le nouveau maillot des Bleus va vous ravir

Le Coq Sportif a dévoilé sa nouvelle tunique pour les prochains matchs d'automne. Du 100 % bleu avec un liseré rouge et blanc.

Les Bleus débuteront leur tournée d'automne dès le 24 octobre avec le Pays de Galles avant d'enchaîner sur 6 matchs. Pour cette occasion, et pour briller de mille feux, l'équipementier du XV de France a dévoilé des nouvelles tuniques qui pourraient vous sembler similaires aux précédentes.

Mais ce n'est pas le cas. Si le bleu est toujours dominant sur ce maillot, la nouveauté est dans le détail. Un liseré bleu et rouge longe la manche et la coupe scapulaire-chevron, qui souligne la relation avec les épaules : "Telle une armure pour les joueurs, cette découpe met en avant le jeu de matières du maillot qui rend la silhouette moderne et élégante", affirme Le Coq Sportif. Les matchs du XV de France sont lancés.