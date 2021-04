Guy Novès, Toulon, Bristol Bears : que donnerait la Super Ligue version rugby ?

La Super League version rugby est possible. Finalement, il n'y a que des vieilles gloires qui ne gagnent rien, mais qui vivent dans le passé.

Mort dans l'oeuf. C'est l'histoire de 12 cadors du football français qui souhaitaient jouer à la balle entre eux, gagner le plus d'argent entre eux et se moquer de l'essence même du sport. Mais cette histoire n'aura duré que 48 heures, comme un caprice ou une copine qui fait la tête le temps de revenir.

On a décidé d'imaginer ce que donnerait la Super League version rugby, en vous posant une question sur nos réseaux sociaux. Beaucoup de réponses et peu d'élu. Nous avons pu voir des clubs inconnus, des petits, des classiques et même Lionel Beauxis en réponse. Mais restons dans "l'esprit" de la Super League, tout en laissant notre patte pour aider le rugby à ne jamais reproduire ce genre de chose.

Real Madrid = Stade Toulousain

Parce que c'est le plus beau club du monde, avec le plus de titres, les meilleurs joueurs, les plus beaux aussi, les meilleures réceptions d'après-matchs, engagé, charmant, doux et gentil.

Florentino Perez = Guy Novès

Si Florentino Perez était un rugbyman, il serait à coup sûr Guy Novès.

Arsenal = Toulon

Un passé glorieux, des générations qui ont vibré durant les grandes heures. Mais aussi des nouvelles générations bloquées dans un club de supporter, entraînées par leurs parents.

FC Barcelone = Racing 92

Un club hype, des recrutements intéressants et Finn Russell dans le rôle d'Ousmane Dembelé.

Manchester City = Bristol Bears

Des nouveaux riches.

Nasser Al-Khelaïfi = Jean-François Fonteneau

Le président du Paris Saint-Germain s'est opposé à la Super League. Bravo pour son courage, tout comme Fonteneau qui s'oppose au Top 14.

Manchester United = Leicester

Vivre dans le passé est une chose terrible, mais les deux clubs ont décidé de mener cette vie.

Liverpool = Exeter Chiefs

Ça gagne un trophée européen et l'année d'après ça trébuche et tout le monde se demande "mais comment ils ont fait ?"

Juventus = Saracens

Faut-il préciser que les deux clubs ont été relégués pour des comptes aussi stable qu'un restaurateur en 2020 ?

Atletico Madrid = Clermont

Ça recrute des stars de temps en temps, mais ça ne gagne pas.