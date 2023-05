RUGBY. Guilhem Guirado l'affirme : il veut être élu du comité directeur de la FFR

L'ancien talonneur et capitaine de l'équipe de France, Guilhem Guirado, a annoncé hier sa volonté d'être élu au comité directeur de la FFR.

Et si Guilhem Guirado faisait partie du prochain comté directeur de la Fédération Française de Rugby ? En tout cas, l'ancien capitaine de Toulon et du XV de France a affirmé ses positions via une publication Facebook. "Je veux rendre au rugby tout ce qu'il m'a offert et m'engager pour vous, pour nos clubs, pour l'équipe de France et pour tous ceux qui aiment ce sport. C'est pourquoi aujourd'hui, je m'engage avec force au sein du mouvement "tous unis derrière le XV de France" et souhaite être élu au comité directeur de la FFR".

Lui qui a pris sa retraite sportive en 2022 avait pour projet de se reconvertir dans le milieu des assurances. Mais l'ancien talonneur a désormais à cœur de rester dans le monde du rugby en se présentant pour être élu au comité directeur de la FFR. Les élections auront lieu du 24 au 26 mai prochain. À travers ça, il souhaite par-dessus tout véhiculer les valeurs qui représentent l'ovalie à ses yeux et souhaite "continuer à se battre pour le rugby français". Mais il n'est pas le seul à vouloir ce poste.

Jean-Claude Skrela dépose aussi sa candidature

L'ancien sélectionneur, Jean-Claude Skrela a, lui aussi, fait part de son envie d'être élu au comité directeur de la FFR. Guilhem Guidaro aura donc de la concurrence s'il veut être élu. En effet, après le dépôt des candidatures de Patrick Buisson et de Florian Grill pour le poste de président, Guilhem Guirado est à son tour rentré dans la danse pour l'élection. Ce dernier avait d'ailleurs déjà montré tout son soutien à Patrick Buisson. Alors est-ce qu'on verra l'ancien du MHR verra au comité directeur ? Réponse dans quelques jours.