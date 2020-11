Geste impossible : la reprise de volée en pleine course d'O'Flaherty [VIDEO]

L'ailier d'Exeter Tom O'Flaherty a inscrit un essai avec un geste unique : une reprise de volée en pleine course.

Le championnat anglais vient de reprendre sa saison 2020/2021 après avoir tenu à terminer la précédente. Et nous ne sommes qu'à la 2e journée de Premiership que déjà, des actions uniques sortent. Ce week-end, l'ailier d'Exeter Tom O'Flaherty, qui a évolué chez les espoirs de Montpellier, a inscrit sûrement le plus bel essai de la saison. Ou en tout cas, le plus beau geste technique.

Nous sommes à la demi-heure de jeu chez un concurrent direct : Bath. Les Chiefs d'Exeter avancent jusqu'à leurs 40 mètres, avant que le ballon ne soit éjecté sur l'ouvreur Joe Simmonds. La défense de Bath monte fort, tout comme son ailier grand côté. Simmonds décide d'envoyer une transversale sur son ailier O'Flaherty. Un peu court et avec l'arrière directement sur lui à la retombée, l'ailier décide de poursuivre le ballon au pied en lobant Rhys Pristeland.

40 mètres plus loin, le joueur d'Exeter termine dans l'en-but après avoir mis toute la défense à mal. Exeter s'est imposé sur le score de 40 à 3 ce week-end et prend déjà la première place du championnat avec une deuxième victoire en deux journées.