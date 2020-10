Des espoirs à Montpellier à champion d'Europe, découvrez Tom O'Flaherty

Parmi les Exeter Chiefs, un joueur s'est révélé primordial dans le plan de jeu :Tom O'Flaherty, ailier passé par le Pays de Galles et la France.

Lors de la finale de Champions Cup face au Racing 92, un joueur peu connu a tenu son aile de belle manière. Tom O'Flaherty, 26 ans s'est retrouvé sur le devant de la scène européenne en ayant seulement 3 années de rugby "professionnel". Il y a encore quelques années, Tom jouait encore en semi-pro à Bridgend, Pays de Galles. Mais quel est son parcours ?

Né à Brixton, Tom a grandi à Londres et a débuté le rugby dans la capitale anglaise. Mais comme beaucoup de jeunes, ses études lui ont permis de voir ailleurs. C'est à l'université de Cardiff qu'il fera ses preuves avant d'être repéré en 2013 par le Cardiff Rugby Football Club, aujourd'hui franchise professionnelle disputant le Pro 14 et la Coupe d'Europe. Il est alors âgé de 19 ans. Mais cette belle histoire ne s'arrête pas là. Lors de la saison 2014/2015, il déménage à Bridgend où il continuera le rugby au niveau semi-professionnel, club proche des Ospreys.

Je suis parti en France pour continuer mes études. J'ai joué pour les Espoirs de Montpellier, ce qui est fondamentalement comme la A-League, et j'ai réussi à équilibrer cela tout en étudiant et en passant du bon temps

Les Ospreys le repèrent ? Sûrement. Mais avant, O'Flaherty décide de faire une année d'études dans le sud de la France, à Montpellier. Son niveau l'amène à intégrer le MHR durant cette année avant de revenir à Bridgend terminer ses études. Cette fois, les Ospreys le tiennent : en 2016, il effectue ses débuts chez les grands avec quelques sorties face au Cardiff Blues et Glasgow. 4 matchs, 4 essais. Un ratio plus qu'intéressant pour un ailier. Son talent ne laisse pas les voisins anglais de marbre puisqu'en 2017, Exeter le récupère. Rob Baxter ne le considère pas comme "le plus grand gars du monde", mais comme un joueur "insaisissable". Encore un ailier qui peut marquer les esprits ?