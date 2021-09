Gérard, Totor le marcassin renifleur et Fernand nous livrent leurs pronostics pour la saison 2021/2022

C'est le même rituel chaque année : le jeu des pronostics. Qui va soulever le Brennus, qui va descendre en Pro D2 ? On a demandé leur avis à des experts.

Pour connaître l'histoire du Top 14 à venir, on a fait appel à tous les médiums du sport. De Gérard qui voit le futur dans le fond d'un verre de bière, à Fernand qui lit l'avenir dans les codes-barres d'une soupière en fonte émaillée. Mais on a aussi demandé à Fernande qui est comme Félicie, une diseuse de bonne aventure au carrefour market de Narbonne-plage et enfin, pour la fine bouche, on a laissé le dernier mot au prince des boules de cristal, le Kojak des énigmes alambiquées, on a nommé Totor le marcassin renifleur.

Il parait que Mitterrand consultait régulièrement Elisabeth Tessier, la voyante de Télé 7 Jours et du tout Paris réunis. On sait que Chirac ne croyait qu'aux divinités bouddhistes qu'il conservait au musée des arts primitifs du Quai de Branly. Max Guazzini ne se séparait jamais de l'eau bénite contenue dans une statuette de la Vierge Marie. Tous nos grands présidents avaient leurs croyances personnelles et l'envie manifeste de faire les bons choix... Ce qui n'a pas toujours été le cas. Mais ça, c’est déjà une autre histoire.

Donc nos consultants ont consulté leurs différents augures, psalmodiant leurs incantations mystérieuses. Et la vérité, du moins celle qu'ils préconisent, leur est apparue, claire comme de l'eau de roche et unanimement certaine. Voici donc leurs prévisions pour la future saison, qui ressemblent plus à un éventuel pronostic, voire à des paris, sans aucune certitude de réalisation éventuelle.

Si ce qui est énoncé ci-dessus est vrai, même en partie, ça risque de ronfler sévère dans quelques bureaux de présidents. Et on risque de voir certains entraîneurs sauter en cours de saison comme de vulgaires bouchons de champagne. Mais on le sait bien, ces prévisions astrologiques ou les choix d'un poulpe devenu marcassin n'engagent que ceux qui y croient. Les autres continueront de croire en leurs étoiles. Et les pragmatiques attendront les résultats de chaque journée pour tirer des plans sur une comète de passage. Sinon, vous, quels sont vos pronostics pour la saison 2021/2022 ?