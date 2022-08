France/Angleterre, Nouvelle-Zélande/Afrique du Sud, 5 des plus grosses rivalités du rugby mondial

Alors que les All Blacks et les Springboks s'affrontent dans le Rugby Championship, focus sur quelques-unes des plus grosses rivalités du rugby mondial.

Nouvelle-Zélande / Afrique du Sud

Difficile de ne pas parler de la Nouvelle-Zélande et de l'Afrique du Sud lorsqu'on évoque les plus grandes rivalités dans le rugby. Bien sûr, tous les supporters des All Blacks ne seront pas d'accord. Certains préférant battre les Wallabies que les Springboks. Mais on ne peut éluder le fait que les matchs entre ces deux nations ont souvent été légendaires. "Quand l'Afrique du Sud joue contre la Nouvelle-Zélande, considérez votre pays en guerre", avait déclaré le légendaire Springbok Boy Louw en 1949, rapporte L'Independant. Une rivalité qui a été nourrie dans ses jeunes années par un arbitrage local douteux et de la violence. La politique s'en est aussi mêlée, ajoutant un côté historique à cette rivalité. Ce sont aujourd'hui les deux nations les plus titrées au niveau mondial.

On aurait pu choisir l'Irlande ou encore l'Ecosse, mais le Pays de Galles est une des rares nations de l'hémisphère nord à avoir un aussi bon bilan face au XV de la Rose. Ces deux nations ont croisé le fer à 138 reprises. Les Gallois ont remporté 60 matchs et les Anglais 66. Les matchs contre l'Angleterre dépassent le cadre du sport au Pays de Galles, un pays dont l'identité est intrinsèquement liée au rugby. Une discipline qui unit tout le monde, surtout face à cet adversaire. "La chanson de Stereophonics « As Long As We Beat the English » résume à peu près ce que c'est que battre leur grand frère de l'autre côté de la Severn", ajoute Wales Onlines.

Ce n'est peut-être pas la rivalité la plus célèbre du rugby mondial. Sans parler du fait que les Lelos ont largement le dessus sur les Russes. Mais étant donné les liens très proches entre ces deux nations, les matchs prennent des allures de derby avec des supporters qui répondent souvent très présent. "Avant la fin de l'Union soviétique, de nombreux joueurs qui ont joué lors de l'affrontement inaugural de 1993 étaient coéquipiers", rappelle L'Independant. Mais cela n'a pas empêché les coups de pleuvoir.

Cette affiche a produit certains des plus grands matchs de l'histoire de la Coupe du monde. Des essais mémorables, des retours légendaires, des victoires contre toute attente, la France a fréquemment produit des prestations mémorables face aux All Blacks dans ce tournoi. Personne n'a oublié que les Bleus ont failli récidiver en finale du Mondial 2011. Saviez-vous également que la France est également devenue la première équipe à remporter une série en Nouvelle-Zélande sans perdre un match. Avec le fameux essai du bout du monde qui a marqué des générations de joueurs et de supporters. De plus, l'équipe de France possède le meilleur ratio de victoires face aux Blacks parmi les nations européennes.

Angleterre / France

Que ce soit chez les hommes et les femmes, le Crunch est un match qui passionne les foules. Après le Pays de Galles, la France est le rival le plus proche de l'Angleterre en termes de nombre total de titres remportés dans la compétition. Sans oublier le contraste entre le jeu pratiqué par les deux nations. "L'aversion intense des uns pour les autres a atteint de nouveaux sommets dans les années 1990 lorsque l'Angleterre s'est lancée dans une série de huit victoires entre 1991 et 1992", explique Ruck. Une rivalité que retrouve aussi chez les féminines avec de récents matchs qui ont été très disputés, aussi pendant le Tournoi que lors des tests.