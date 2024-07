FRANCE U20. La fessée de 2023 : doit-on s’attendre au même résultat des Bleuets face aux Baby Blacks ?

L’an dernier, à Paarl, l’équipe de France U20 avec infligé une déculottée aux Baby Blacks (35 à 14). Cette année, l’opposition s’annonce tout autre.

Souvenez-vous. Il y a presque un an jour pour jour, les Bleuets défiaient les Baby Blacks en poule pour tenter de s’offrir une place en demi-finale du Mondial U20.

A Paarl, après un haka dantesque et dans des conditions climatiques boueuses, on promettait un affrontement titanesque et des Bleuets qui seraient poussés dans leur retranchement. Finalement, il n’en fut rien. Face à des jeunes NZ ombre de leurs aînés, les coéquipiers de Baptiste Jauneau avaient roulé sur les minots du Pacifique.

VIDEO. Coupe du monde. Les avants bleus enfoncent les Baby Blacks, les 3/4 se régalent !

Emmenés notamment par un Posolo Tuilagi diabolique de puissance et révélé à la face du monde ce jour-là, les U20 avaient terrassé les sudistes sans jamais trembler, 35 à 14. En sera-t-il de même ce jeudi après-midi, à une trentaine de kilomètres plus au sud, du côté de Stellenbosch ?

Cela paraît peu probable, tant on dit les Baby Blacks plus forts et mieux organisés que l’an dernier. Tant les Bleuets, aussi, seront privés de certains cadres (Attisogbe, Tuilagi, Darricarère, Affane…) qui auraient pu être précieux face aux champions du Rugby Championship U20.

RESUME VIDEO. La France démarre fort au Mondial U20 contre l'Espagne avant de retrouver les Baby Blacks"Ils ont confirmé ce qu’on a pu voir d’eux", disait Sébastien Calvet, le coach tricolore, en conférence de presse, comme relayé par RugbyPass. "C’est une équipe qui est très, très athlétique, qui a un jeu très bien rodé. Il y en a qui manipulent très bien le ballon. (…) Ils auront tous cette faculté à essayer de te bloquer, de faire des écrans pour pouvoir breaker dans la ligne. Il faut déjouer tous ces pièges de leurres, de joueurs placés devant les porteurs."

Et l’ouvreur Hugo Reus de confirmer : "Ils ont un jeu un peu plus tourné vers les extérieurs (que l’an dernier) avec cette deuxième cellule, les avants, qui essaie de passer dans le dos. C’est un jeu frontal qui a un peu évolué et qui est un peu différent des All Blacks chez les grands."

TRANSFERT. TOP 14. Cet argument de poids qui pourrait permettre au RCT de s’offrir la pépite U20 Patrick TuifuaSous la flotte de Stellenbosch, il faudra néanmoins s’attendre à du défi frontal et une grosse intensité, notamment lors des 15 premières minutes. Avec des armes différentes de 2023, où la 2ᵉ ligne des Bleuets culminait à une moyenne de 135kg, par exemple…

Mais avec une épine dorsale rompue aux joutes professionnelles (Massa/Castro-Ferreira/Carbonneau/Reus), les jeunes tricolores peuvent aussi être sûrs de leurs forces et jouer avec leurs armes. D’autant que les Baby Blacks, ne se sont finalement pas vraiment mis en confiance lors de leur victoire étriquée face au Pays de Galles la semaine dernière (41 à 34).

RUGBY. Baby Blacks 2011, France 2018 ou France 2023, quelle est la meilleure équipe U20 de l’histoire ?

Et puis, comme le disait le capitaine des Bleuets, "la victoire sera le premier objectif. Le contenu, s’il est moins bon mais qu’on gagne, ça ne sera pas grave." Quitte à gagner moche…