TRANSFERT. TOP 14. Cet argument de poids qui pourrait permettre au RCT de s’offrir la pépite U20 Patrick Tuifua

Courtisé par de nombreux clubs français, Patrick Tuifua pourrait s’engager à Toulon dans les prochaines semaines. Il faut dire que le RCT possède des atouts dans sa manche…

C’est l’un des feuilletons du marché des transferts hexagonal de cette année 2024. Viendra en France, viendra pas ? Ce qui est sûr, c’est que Patrick Tuifua a l’embarras du choix.

Car si le 3ème ligne de 19 ans a dû déclarer forfait pour le Mondial U20 suite à une blessure au genou contractée lors de la préparation à Marcoussis, tout le monde a déjà pu se faire une idée des qualités immenses du jeune homme.

Un potentiel que nombre de clubs aimeraient donc choyer, afin d’en faire un produit fini de très haut niveau, assurément. Dont le RCT, que l’on sait très intéressé par le dossier depuis des mois, et qui semblerait avoir une longueur d’avance sur le reste de la cavalerie, à en croire Var-Matin.

Dans le Sud-Est, la présence d’une bonne partie de la famille de Patrick Tuifua est un secret de polichinelle pour les proches de la balle ovale. Ainsi, Bernard Lemaitre, pour le quotidien régional, disait ce dimanche : "Patrick Tuifua est un joueur exceptionnel. (…) Un des avantages pour Toulon dans ce dossier, ce sont les attaches familiales de Tuifua dans la région. Sa sœur travaille déjà dans le sud, sa mère est à Marseille, et son petit frère est dans les rangs des jeunes du club toulonnais."

Avant de rappeler que le RCT a déjà reçu toute sa famille à Toulon par deux fois, depuis l’automne dernier. Et même si l’on sait Tuifua rêver de jouer en Super Rugby et tiraillé entre le maillot bleu et celui des All Blacks, l’ancrage familial pourrait bien peser dans la balance et faciliter la venue du Néo-Calédonien sur la Rade.

Toujours joueur des Magpies d’Hawke’s Bay, dans le championnat des provinces néo-zélandaises, jusqu’en 2025, l’international U20 pourrait bien faire son choix prochainement. D’autant qu’il n’a pas été utilisé par les Hurricanes en Super Rugby cette saison, à un poste où la concurrence fait rage (Lakai, Shields, Kirifi, Iose, Flanders…). Alors qu’Ardie Savea reviendra à Wellington la saison prochaine, il sera peut-être temps pour Tuifua de signer en métropole, afin de connaître l’élite et de poursuivre sa progression.

Si sa récente blessure au genou retarde un peu les discussions, cela ne devrait pas trop tarder…