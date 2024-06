RESUME VIDEO. La France démarre fort au Mondial U20 contre l'Espagne avant de retrouver les Baby Blacks

Victoire convaincante des Tricolores U20 au Mondial, qui s'imposent 49-12 face à l'Espagne. Malgré une baisse d'intensité en seconde mi-temps, les Bleuets ont montré leur domination.

Pour leur entrée en lice dans le championnat du monde U20, les Tricolores n'ont pas déçu en s'imposant face à l'Espagne avec un score final de 49-12, empochant ainsi le point de bonus offensif au passage. Un premier match parfois brouillon de la part des Bleuets. Triple championne du monde en titre, la France devra faire beaucoup mieux pour espérer réaliser un quadruplé historique.

Ce premier tour, véritable piège face à une équipe espagnole disputant son tout premier match à ce niveau, a bien été négocié par les hommes de Sébastien Calvet.

Le manager tricolore avait insisté sur l'importance de maîtriser les fondamentaux et d'être solide en conquête pour surclasser les Ibériques, des consignes que les jeunes Bleus ont appliquées à la lettre.

Les avants français ont été à la hauteur, avec notamment un doublé du talonneur de Clermont (ex-Grenoble) Barnabé Massa en première mi-temps. Le Rochelais Hugo Reus, impeccable au pied, a permis à la France de rentrer aux vestiaires avec une avance confortable de 28-0 et le bonus offensif déjà en poche. Desperes avait en effet franchi la ligne de craie dès l'entame sur une superbe chistera de son ouvreur.

Cependant, au retour des vestiaires, les Bleuets, qui avaient été récompensés par un essai de pénalité avant les citrons, ont baissé en intensité. Des maladresses, un manque de soutien, de réalisme et de patience les ont empêchés de creuser davantage l'écart.

Les nombreux changements effectués pour préserver les cadres ont également perturbé la dynamique de l'équipe. L'Espagne a profité de ce moment de flottement pour inscrire ses premiers points en seconde période. Il a fallu attendre l'heure de jeu pour que les Tricolores retrouvent leur allant et concrétisent enfin leur domination avec un bel essai de Brau-boirie après une course dans la défense.

La fin de match a été plus animée avec un doublé de Geoffrey Malaterre (73e, 75e), permettant aux Bleus d'assurer un goal average confortable avant de se tourner vers la Nouvelle-Zélande pour le prochain choc. Un adversaire contre qui il faudra se montrer bien plus appliqué et précis pour espérer l'emporter.