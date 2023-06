VIDEO. Coupe du monde. Les avants bleus enfoncent les Baby Blacks, les 3/4 se régalent !

L'équipe de France des moins de 20 ans est parfaitement entrée dans son match face à la Nouvelle-Zélande ce jeudi avec l'essai de Théo Attissogbé.

L'équipe de France des moins de 20 ans est parfaitement entrée dans son match face à la Nouvelle-Zélande ce jeudi. Pour sa deuxième rencontre de Coupe du monde en Afrique du Sud, les Bleuets ont inscrit le premier essai par Théo Attissogbé. L'ailier palois a cependant bénéficié de l'excellent travail des avants tricolores. Ces derniers ont multiplié les prises de balle en puissance et mis les Baby Blacks sur le reculoir sous l'impulsion d'un excellent Lenni Nouchi. Une très belle avancée qui a permis aux 3/4 d'attaquer en confiance avec un beau mouvement au centre du terrain qui a fait mouche.

Suivez la Coupe du monde de rugby U20 sur la chaîne L’Équipe https://t.co/4aKX3vuX6w#WorldRugbyU20s #lequipeRUGBY pic.twitter.com/txJTroO0zn — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) June 29, 2023

La France avait déjà pris les commandes de la rencontre face au Japon lors du premier match. Face à un adversaire du calibre de la Nouvelle-Zélande, il était encore plus important de marquer en premier. Surtout au vu des conditions climatiques et de la qualité du terrain. Ce match s'est en effet joué après le choc entre l'Australie et l'Irlande et la pluie, qui n'a pas cessé. Un contexte favorable aux Tricolores avec des avants puissants. Ils ont d'ailleurs doublé la mise à la 20e minute à la faveur d'un ballon porté bonifié par Tuilagi.