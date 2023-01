FRANCE RUGBY. Vous l'aurez lu ici en premier : Sofiane Guitoune jouera la coupe du Monde 2023 !

Excellent durant cette 1ère partie de saison, Guitoune semble avoir retrouvé son niveau de 2019. La prophétie est en marche quant à sa participation au Mondial.

À croire que ce garçon est magnétisé - plus encore que les autres - par les Mondiaux. Si l'on a l'habitude de dire qu'il est d'usage de se montrer sous meilleur jour lors des années de coupe du monde, un homme prend le dictons plus à la lettre que quiconque : Sofiane Guitoune. Regardez plutôt : à 33 ans bien tassés, le 3/4 centre du Stade Toulousain ne compte que 9 petites sélections, et pourtant a déjà pris part à 2 Mondiaux. Mieux, qui vous dit qu'il ne participera pas à un 3ème en septembre prochain, dans l'Hexagone ? La hiérarchie est déjà clairement établie, Galthié n'a pas pour habitude de sélectionner des garçons ayant passé la trentaine et Guitoune n'a plus été appelé en Bleu depuis plus de 3 ans, vous dîtes ? Oui mais l'homme à la mèche parfaite n'est pas comme les autres, on vous dit !

"So", c'est ce gars habitué aux longues absences en équipe de France avant de toujours y toquer à la porte lors des années de Mondiaux. N'oubliez pas qu'en 2015, après une belle saison avec l'UBB, Guitoune est appelé un peu à la surprise générale pour aller disputer la compétition en Angleterre. Malgré une seule petite apparition face à la Roumanie, le Vierzonnais d'origine trouve tout de même le moyen de planter un doublé. Irrésistible Guitoune. Pourtant, ce n'est rien à côté de son retour en fanfare à l'orée du Mondial 2019. Enterré par beaucoup, souvent blessé et cantonné à un poste d'ailier qui ne lui sied plus forcément, l'ancien bordelais est repositionné au centre par Ugo Mola en début d'exercice 2018/2019. Et là, c'est la révélation : 32 matchs joués, 16 essais marqués et des actions toutes plus improbables les unes que les autres qui lui réussissent à chaque fois. Guitoune marche sur l'eau et clairement, un peu perdue à l'époque, l'équipe de France ne peut pas se passer de lui. Après 4 ans d'absence en sélection, Guitoune décolle direction le Japon. Il l'a fait !

Quid de 2023 ? Guitoune parviendra-t-il à nouveau l'exploit de revenir du diable vauvert pour retrouver les Bleus, lui qui n'a plus porté ce maillot depuis septembre 2019 et qui ne se voyait certainement plus jamais le revoir à nouveau depuis que Fabien Galthié a pris les commandes du XV de France ? Après deux graves blessures lors des deux dernières saisons, force est en tous cas de constater que le papa de la ligne arrière toulousaine a retrouvé toutes ses sensations. Depuis le début de l'exercice en cours, il a d'ailleurs été titulaire à 12 reprises. Et au-delà de ses deux essais marqués, c'est par sa capacité à se réinventer que l'homme le champion de France 2019 détonne. Déjà parce qu'il est cette saison aligné essentiellement en numéro 12 pour pallier aux absences récurrentes de Pita Ahki, lui qui n'avait connu que le poste de 2ème centre au milieu du terrain, jusqu'ici. Ensuite parce que Guitoune a retrouvé tout son peps offensif, en témoigne sa position de joueurs qui réalise le plus de offloads du Top 14 ou sa superbe prestation face à Clermont dimanche dernier.

Mais pas que : en 2022/2023, il est jusqu'ici également le joueur qui réalise le plus de plaquages offensifs dans notre championnat. Surprenant de la part d'un joueur solide (1m86 pour 97kg) et toujours propre en défense mais qui n'a jamais été réputé non plus pour sa capacité à impacter l'adversaire. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui, Guitoune a clairement retrouvé le niveau pour postuler chez les Bleus. Et entre les multiples blessures au poste et son opportunisme légendaire, on jurerait que le Toulousain jouera pour l'équipe de France en 2023, jusqu'à faire participer au Mondial dans 9 mois. En tous cas, nous, on se met à rêver...

