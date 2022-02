FRANCE RUGBY. Tournoi des 6 Nations. Dupont réagit au match XXL de l’Irlande

En conférence de presse, le numéro 9 français a commenté la belle performance des Irlandais face aux champions en titre gallois.

Ce samedi 05 décembre, Antoine Dupont a réagi en conférence de presse au statut de favori que beaucoup donnent aux Bleus. Il a notamment fait le parallèle entre les attentes qui pèsent sur ses coéquipiers et la performance majuscule des Irlandais. En effet, les coéquipiers de Jonny Sexton ont largement muselé les champions en titre gallois ce samedi 05 décembre. Un avertissement encore plus impressionnant quand on sait que le score, déjà flatteur, de 29 à 7 aurait pu être encore plus lourd. En effet, les Irlandais ont beaucoup raté au pied. Leur taux de succès face aux perches s’élève seulement à 57% durant cette rencontre.

Selon des propos relayés par RMC Sport, le capitaine des Bleus confie : “Quand on voit le match de l’Irlande, je ne suis pas sûr que l’on soit les grandissimes favoris. Peut-être un peu plus que les saisons passées. Je ne suis pas certain qu’aujourd’hui l’équipe s’attarde sur ce genre de choses. Nous, on est concentré sur ce que l’on veut faire, sur là où on désire aller et sur les ingrédients qu’il faudra mettre pour y parvenir.”

S’il affirme que “tout commence par ce match contre l’Italie” et qu’il doit être “pris au sérieux”, le Toulousain glisse quelques mots au sujet des Celtes. Selon lui, cette équipe emmenée par Andy Farrell “est dans la continuité de ce qu’elle a montré lors de la tournée de novembre”. Il complète : “Ils ont énormément de maîtrise et ils connaissent leur rugby par cœur. On voit que (leur système de jeu) fonctionne. Ils arrivent à user l’adversaire et en profite pour marquer beaucoup de points.”