FRANCE 7. Paulin Riva : ''on avait les capacités pour gagner les JO, c'est une désillusion''.

En toute sincérité, l'international tricolore, Paulin Riva, est revenu sur la défaite en finale des Bleus, au Tournoi de Qualification Olympique.

L’histoire aurait pu être belle, elle sera finalement cruelle. En constant progrès depuis les derniers Jeux Olympiques - où les Bleus avaient échoué en ¼ de finale, sur la dernière action - l’équipe de France de rugby à 7 masculine n’ira pas à Tokyo. Le dernier billet pour les JO, distribué ce week-end à Monaco, a été arraché par l’Irlande. Jusqu’à cette finale, les Tricolores avaient pourtant fait le travail…

VIDEO. Sevens : qualification magistrale des Bleues, pas de JO pour les hommesInvité de notre live sur Instagram, Paulin Riva est revenu sur cette fin de parcours difficile. L’ancien ¾ centre d’Auch - titulaire à chaque rencontre - confie :

C’est un peu dur de trouver les bons mots, pour expliquer… On était tellement persuadés d’aller à Tokyo, et même décrocher une médaille. Quand on voit nos deux dernières saisons, avec cinq finales, on se dit que sur un tournoi, tout se joue ! On avait les capacités pour gagner (les JO), donc c’est une désillusion. De la frustration, mélangée à un gros coup d’arrêt, parce que ça fait quelques mois qu’on prépare Monaco, mais aussi les JO. Pour nous, c’était une étape pour aller chercher une médaille.

De là à trouver ce qui n’a pas fonctionné, et fait la différence face aux coéquipiers de Jordan Conroy… Celui qui a également porté les maillots de l’UBB et du SA XV rappelle qu’à 7, “tout va très vite, ça se joue à une action, un fait de jeu.” Bougés sur les renvois, les Bleus ont aussi manqué d’efficacité, en témoigne cette première séquence où les hommes de Jérôme Daret marquent après… trois minutes de possession. La France mène même à la mi-temps, mais ce n’est pas suffisant. “Un ballon perdu sur le ruck, deux coups d’envoi perdus, le match bascule.”

Riva de préciser que lui et ses coéquipiers n’ont pas pris leur adversaire de haut. “En seconde mi-temps, on court derrière le ballon, forcément sur le dernier match, on pèche physiquement.”

Et maintenant ?

“J’en ai encore sous la pédale.” Riva le dit d’emblée : à 27 ans, le Français a encore faim. Et l’avenir à court terme, puisque les Bleus n’iront pas aux JO, passe par l’Afrique du Sud. La nation arc-en-ciel organise la prochaine Coupe du monde de la discipline, en 2022. A l’horizon, difficile d’oublier que les prochaines olympiades passeront par Paris… Sous contrat jusqu’en 2024, l’objectif semble clair. “Ça donne tellement d’émotions, de sentiments positifs… C’est un sport particulier.” Pas contacté pour effectuer une pige à XV (comme ses coéquipiers Barraque ou Veredamu), Riva - qui joue en Morelia Neo 3 β - semble totalement épanoui sur les terrains de Sevens.

Le mot de la fin est pour les femmes, l'équipe féminine tricolore ayant réussi à décrocher sa qualif' : "j'espère qu'elles iront décrocher une belle médaille."

Vous pouvez retrouver notre live - sponsorisé par Mizuno - ici :