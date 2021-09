France 2023. Pack 2 matchs, quarts de finale, 250 000 nouveaux billets en vente

Ce mardi et pendant 24 heures, France 2023 va mettre en vente les packs 2 matchs ainsi que les packs quarts de finale pour la Coupe du monde.

Ce mardi à 18h, France 2023 met en vente 250 000 nouveaux billets pour la Coupe du monde. Réservée aux membres de la Famille 2023, elle proposera les packs 2 matchs ainsi que les packs pour les quarts de finale à Saint Denis et à Marseille. Pendant 24h, il sera possible d'acheter un billet pour l'un des matchs programmés dans l'une des neuf villes hôtes : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Nantes, Saint-Denis, Saint-Etienne et Toulouse. Un second match dans le même stade sera automatiquement ajouté par l'organisation dans un souci d'équilibre. Par exemple, à Toulouse, vous pourrez aller voir le match des All Blacks et des Fidji pour 30 €. Du côté de Bordeaux, à Bordeaux, un ticket pour le choc entre le Pays de Galles et Fidji sera associé à une seconde rencontre entre deux nations parfois un peu moins huppées. Ce pack 2 matchs n'était pas prévu à l'origine, mais France 2023 s'est adapté par rapport au succès de la première phase de vente de billets, comme nous le confiait Claude Atcher. France 2023. Claude Atcher : ''Avec le pack ville 2 matchs, vous pourrez aller voir les All Blacks et les Fidji pour 30 €''Ce 28 septembre, seront également mis en vente les packs quarts de finale pour les membres de la Famille 2023. Disponibles à partir de 150 euros, ils donneront accès à deux quarts de finale soit au Stade de France, soit à Marseille au Vélodrome les 14 et 15 octobre 2023. L'organisation espère vendre 100 % des billets, soit 2,6 millions de tickets. Pour faire face à la forte demande, la billetterie en ligne a été renforcée. "On s’est préparés. C’est comme pour un match de rugby, on sait que ça va « piquer » dans le premier quart d’heure," confie Atcher via Sud Ouest. France 2023 a d'ailleurs donné quelques conseils, mais une fois plus, le principe du premier arrivé premier servi prévaudra. Sachez également qu'une nouvelle vente aura lieu le jeudi 30 septembre pour le grand public.