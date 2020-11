Focus sur Pietro Ceccarelli, le plus français des Italiens aligné face aux Bleus ?

Le pilier du CA Brive Pietro Ceccarelli remplaçant samedi au coup d’envoi face à la France, a la particularité de bien connaître notre championnat.

Il manie à la perfection la langue de Molière derrière son petit accent chantant italien. Pietro Ceccarelli colosse pilier de 28 ans (1m80, 124kg) vivra un jour particulier ce samedi au moment de fouler la pelouse du Stade de France. L’international transalpin aux 12 sélections, né à Rome d’un père italien et d’une mère française, connaît bien les paysages de notre Hexagone comme il l’expliquait au CA Brive avant le début de saison : « Chez moi c’était un mélange de deux cultures. On ne parlait jamais français à la maison, par contre je passais trois mois l’été en France ». Il commence le rugby à l’âge de neuf ans au club de Rugby Roma, puis poursuit sa progression à la Lazio avant de rejoindre en 2012, le centre de formation de La Rochelle à seulement 20 ans. « J’ai passé trois ans à La Rochelle avant de rejoindre Mâcon en Fédérale 1. Je n’ai passé que des bons moments en France ».



Et pour cause, son histoire avec l’Hexagone n’est pas finie. Après un retour au pays où il dispute la bagatelle de 46 matchs avec les Zebre entre 2015 et 2017, Pietro Ceccarelli pose ses valises dans le Haut-Bugey, à Oyonnax et connaît pour la première fois de sa carrière les joutes âpres du Top 14. Une saison en demi-teinte pour le pilier italien. Car s’il se révèle être un élément important de l’effectif des « Oyomen », le club de l’Ain est en revanche relégué en Pro D2 à l’issue d’un exercice terminé à l’avant-dernière place et un barrage perdu face au voisin grenoblois. Un coup du sort qui n’atteint pas Ceccarelli qui rebondit à Édimbourg la saison suivante. 106e sélection pour Leonardo Ghiraldini face au XV de France [COMPOSITION]L’occasion de découvrir une nouvelle culture pour ce baroudeur habitué avant ça aux allers-retours entre l’Italie et la France. « J’aime voyager, d’ailleurs j’aime bien le golf et c’est en Écosse j’ai découvert ce sport ». Après deux saisons passées de l’autre côté de la Manche où il ne s’impose pas forcément comme un titulaire, le joueur signe au CA Brive cet été ce qui en fait par la même occasion son quatrième club français. Trois feuilles de matchs en début de saison dont deux comme titulaire plus tard, et le voilà sélectionné par Franco Smith le sélectionneur de la Squadra Azzura dans le cadre des diverses compétitions automnales.

Première depuis 2016

Alors qu’il fête sa première sélection en 2016 en Irlande, qui reste au passage son meilleur souvenir de carrière, Pietro Ceccarelli disparaît ensuite des radars en 2017 au lendemain d’une défaite en Australie. Avant de réapparaître en cette année 2020. Franco Smith le convoque en février dernier dans un groupe de 35 joueurs afin de préparer le Tournoi des 6 Nations. S’il ne fait aucune apparition lors des trois premiers matchs, le pilier briviste goûte de nouveau au maillot de la Nazionale le 24 octobre dernier en Irlande pour le compte de la quatrième rencontre du tournoi. Comme un symbole. Avant d’enchaîner face à l’Angleterre, puis l’Écosse. Sa treizième sélection avec la Squadra Azzura sera donc surement l’une des plus spéciales. Tout d’abord car il n’a jamais affronté la France. Et surtout, parce que le natif de Rome entretient une idylle avec notre pays qui dure depuis maintenant de longues années. À n’en pas douter, le Transalpin aura un petit pincement au cœur au moment d’arpenter la pelouse de Saint-Denis samedi soir. L’occasion pour lui, de se rappeler les bons souvenirs de ses séjours français.