FLASHBACK. On a imaginé les réactions Twitter de la 1/2 entre Toulouse et Agen en 2002

Comment aurait réagi Twitter en 2002 devant la demi-finale victorieuse du SU Agen face au Stade Toulousain ? On l'a imaginé pour vous !

Le 1er juin 2002, le Stade Toulousain affronte Agen pour une demi-finale de championnat à l'époque où 16 équipes s'affrontaient pour le Brennus. Finalement, le grand Stade Toulousain est tombé devant Agen avec 21 points de pénalité et en créant la surprise à Montpellier.

Nous avons décidé de revoir le match sous un angle dystopique : comment Twitter aurait réagi en direct à ce match sachant que le petit oiseau bleu est apparu en 2006 ? Ce n'est pas un mur Facebook, ce n'est pas un bijou d'Ovale Masqué qui on l'espère, en a deux. Revoyez Stade Toulousain vs Agen à travers Twitter en 2002, qui n'existait pas, comme les passes vissées et les touches en troisième bloc.