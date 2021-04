FLASHBACK. Le premier match officiel de l’équipe de France de rugby en 1906 !

La XV de France a disputé son premier match officiel il y a maintenant plus de 115 ans. Retour sur ce match historique, marquant la naissance de l’équipe de France de rugby.

La fiche du match

À Paris (Parc des princes), le 1er janvier 1906. La Nouvelle-Zélande bat la France (38 à 8). Arbitre : Louis Dedet (France). Temps humide et sol ferme. 3000 spectateurs. Score à la Mi-temps : 18 à 3 pour la Nouvelle-Zélande.

Les points : Nouvelle-Zélande : 10 essais (3 essais de Abbot, 1 essai de Glasgow, 2 essais de Harper, 2 essais de Hunter, 3 essais de Wallace) et 4 transformations (Abbott, Tyler et 2 de Wallace). France : 2 essais de Cessieux et Dufourcq. 1 transformation de Pujol.

Les compositions

Le XV de départ de la Nouvelle-Zélande : Booth - Harper, Wallace, Abott, Hunter - (o) Mynott - (m) Stead - Machrell, Tyler, Glasgow - Newton, Cunnigham - Gleen, Seeling, Gallaher.

Le XV de départ de la France : William Crichton - Gaston Lane, Henri Levée, Paul Sagot, Augustin Pujol - (o) Henri Amand (cap) - (m) Henri Lacassagne - Jacques Duffourcq, Noël Cessieux, Marcel Communeau - Allan Muhr, Georges Jérome - Albert Branlat, Paul Dedeyn, André Vergès

Le contexte

A la fin de l’année 1905 et au début de l’année 1906, les Néo-zélandais effectuaient leur historique première tournée européenne. Et déjà au début du 20ᵉ siècle, les All Blacks (appelés les Originals à l’époque) étaient considérés comme la meilleure équipe du monde (39 matchs, 1 seule défaite, seulement 3 essais encaissés).

De l’autre côté, les Français avaient déjà effectué quelques matchs depuis 1893, mais sans aucun cadre officiel. Ces matchs avaient eu lieu principalement contre des équipes britanniques.

C’est la première rencontre entre la France et la Nouvelle-Zélande.

Le match

Les Français dans une affiche déséquilibrée, ont fait preuve de beaucoup de courage. Mais le courage n’a pas suffi face à des All Blacks déjà surpuissants. Les tricolores craqueront en seconde mi-temps. Le match s’achève sur le score de 38 à 8 en faveur des Néo-zélandais (10 essais encaissés (4 transformations) et 2 essais marqués (1 transformation).