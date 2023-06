FINALE TOP 14. La compo du Stade Toulousain : Retière titulaire, Barassi et Flament sur le banc !

La dernière composition de la saison pour Ugo Mola. Le technicien toulousain a tranché et c’est sur le banc que les changements sont les plus remarquables.

Plus que quelques heures avant le coup d’envoi de la finale de Top 14 édition 2022/23 ! Qui du Stade Toulousain ou du Stade Rochelais soulèvera le Bouclier de Brennus ? Réponse imminente. Pour l’heure, le club aux vingt-et-un titres a dévoilé les 23 hommes qui batailleront samedi au Stade de France. Ugo Mola peut compter sur plusieurs retours…

Le premier était prévu, Juan Cruz Mallía sera bien dans le groupe de la finale. Autorisé à reprendre le contact le jour même de la demi-finale face au Racing 92, le staff toulousain a joué la carte de la sécurité en préservant son polyvalent Argentin. Pour rappel, le trois-quarts international (24 sélections avec les Pumas) avait essuyé une commotion lors de la dernière journée de Top 14, obligeant une période “off”. Véritable couteau suisse de l’effectif toulousain, Juan Cruz Mallía s’est révélé indispensable tout au long de la saison : couvrant avec brio les postes de centre, ouvreur, ailier et arrière au gré des absences de ses partenaires. Sa présence dans le groupe permet à Ugo Mola d’aligner un banc en 6/2 (six avants et deux trois-quarts) avec beaucoup plus de sérénité. Son nom résonne encore aujourd’hui dans les têtes rochelaises, il avait inscrit l’unique essai toulousain lors de la finale de Champions Cup 2020/21, synonyme de 5ᵉ étoile pour les rouge et noir (score final : 17-22).

Barassi remplace Tauzin sur le banc

L’heure de gloire pour Pierre-Louis Barassi ? Arrivée cette saison du côté d’Ernest Wallon, l’ancien centre du LOU Rugby a connu une première année compliquée. Freiné par les blessures et commotions, le centre international (trois sélections) n’a pas pu montrer l’étendue de son talent aux supporters toulousains. Sorti sur blessure (à un ischio) dès la 14ᵉ minute de jeu en demi-finale de Champions Cup face au Leinster les chances d’un retour à la compétition, cette saison, étaient infimes. Mais voilà, que Pierre-Louis Barassi intègre le groupe (à la place de Tauzin) qui va disputer le match le plus important de la saison : ça a tout d’une belle histoire !