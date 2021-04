Fin de saison prématurée pour les provinces celtes et les franchises sud-africaines ?

La Rainbow Cup aura-t-elle lieu ? Une décision du gouvernement britannique vient menacer la compétition.

Certaines équipes de PRO 14 en ont-elles déjà terminé avec cette saison 2020/2021 ? Amputée de ses franchises sud-africaines, la Ligue Celte (et italienne) a déjà rendu son verdict, couronnant le Leinster juste après la fin du Tournoi des 6 Nations. La province irlandaise n'a de toute façon pas terminé sa saison, puisqu'elle est qualifiée pour les demi-finales de la Champions Cup.

Elle défiera le Stade Rochelais.

Champions Cup. VIDEO. Grâce à un pack XXL, le Leinster remporte le duel des mastodontes à ExeterReste que les autres équipes irlandaises, galloises, écossaises et italiennes sont dans l'attente, face à l'éventuelle annulation de la Rainbow Cup. Une compétition montée de toutes pièces pour faire face à la pandémie du Coronavirus, et censée se tenir du 24 avril au 19 juin. Sa particularité ? Avoir non pas deux franchises de la nation arc-en-ciel (d'où le nom de la compétition), mais quatre !

Exit les Cheetahs et les Kings. Place aux Bulls, aux Sharks, aux Lions et aux Stormers.

La conséquence d'une possible annulation ? Un manque à gagner financier, d'abord. Et l'impossibilité pour les équipes de jouer, surtout, alors que les Springboks sont censés jouer face aux Lions Britanniques et Irlandais. Mais alors, pourquoi une annulation ? En Afrique du Sud, plusieurs sources expliquent que le gouvernement britannique ne permettrait pas aux joueurs étrangers d'obtenir un visa pour s'installer à Bristol, le temps d'une "tournée" sur le continent européen. L'Irlande a également placé l'Afrique du Sud sur sa liste "noire", obligeant les voyageurs à observer une quarantaine de dix jours dans un hôtel, à leur arrivée dans un pays, comme le rapporte The Herald Scotland.

Une solution va-t-elle être trouvée ? Le format de la compétition va-t-il évoluer ?