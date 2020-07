FIDJI : staff du tonnerre et nouveaux joueurs en vue pour Vern Cotter

L'ancien manager de Clermont et Montpellier est le nouveau sélectionneur des Fidji. Et il a su s'entourer...

La scène internationale, il la connait. Ancien sélectionneur de l'Ecosse, revenu en France à Montpellier (comme manager puis directeur du rugby), Vern Cotter a donc quitté l'Hexagone pour... les Fidji. Un sacré défi au regard du potentiel des joueurs du Pacifique, battus par l'Uruguay mais tout de même auteurs d'une belle Coupe du monde 2019.

John McKee parti, Cotter débute donc une nouvelle ère, avec un nouveau staff. Fiji Village de rappeler que le Kiwi s'est entouré de Jason Ryan (coach des avants des Crusaders) pour son pack, de Daryl Gibson (ancien coach des Waratahs) pour les arrières, de Richie Gray (ex Springboks et Montpellier) pour les contacts et de l'ancien arbitre Glen Jackson pour les skills et le jeu au pied.

Tournoi des 8 Nations : la France dans un groupe facile, avec l'Italie, l'Ecosse et le Japon ?Mais ce n'est pas tout. En vue d'un probable Tournoi des 8 Nations, Vern Cotter s'intéresse à de nombreux joueurs pas encore capés, mais susceptibles de rejoindre son squad. En premier lieu, la révélation du Super Rugby Aotearoa, Hoskins Sotutu. Problème : le n°8 des Blues, 22 ans, devrait en toute logique être récupéré par les All Blacks... S'il venait à être boudé par les Kiwis, Cotter lui a en tout cas ouvert la porte.

Alors, avec ou sans Sotutu ? Le nouveau patron du rugby fidjien n'est pas en reste avec quatre autres joueurs visés :

De nouveaux visages susceptibles de croiser la route des Bleus cet automne.