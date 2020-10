FFR - Pour Florian Grill, ''le devoir d’exemplarité n’est pas une option''

Battu de peu par le président en place Bernard Laporte, Florian Grill se pose des questions et souhaite déposer un recours.

La nouvelle est tombée 30 minutes avant l'heure prévue : Bernard Laporte a été réélu président de la FFR, devant son opposant Florian Grill. L'écart est infime puisque le président actuel a emporté 51,47 % des voix contre 48,53 %. Plusieurs questions se posent pour le candidat de la liste Ovale Ensemble. Outre la raison des 30 minutes d'avance pour les résultats, c'est la proximité des scores qui pose question. Grill a déclaré L'Equipe qu'il réfléchissait à déposer un recours.

Elections FFR - Battu, Florian Grill se laisse de le temps de la réflexion, avant un recours ?

Mais c'est également la question du changement apporté avec cette élection. Pour Grill, l'instance restera "une chambre d'enregistrement" avec un Comité directeur contrôlé par la liste de Bernard Laporte : "Quand on est président de la Fédération, on est le président de tous les clubs, pas d’un camp, et le devoir d’exemplarité n’est pas une option." Les prochaines 4 années risquent d'être mouvementées."