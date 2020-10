Elections FFR - Battu, Florian Grill se laisse de le temps de la réflexion, avant un recours ?

Candidat à la présidence de la Fédération française de rugby, Florian Grill va prendre le temps d'analyser les résultats.

''Les clubs n'ont pas été dupes,'' lance Bernard Laporte, réélu à la présidence de la FFRCe samedi, Bernard Laporte a été réélu à la tête de la Fédération française de rugby avec un peu plus de 51 % de voix. Un résultat qui a mis du temps à être annoncé. En effet, les votes ont été clos à 12h. Cinq minutes plus tard, le nom du nouveau président devait être annoncé. Or, il a fallu attendre plus d'une demi-heure que quelqu'un prenne enfin la parole dans l'auditorium de Marcoussis. Présent, Florian Grill a attendu comme tout le monde. Le président sortant Bernard Laporte n'était lui pas dans l'audience. Aucune explication n'a été fournie pour l'heure par la FFR. Battu de peu, Grill explique avoir besoin de temps pour réfléchir. "Mais c'est sûr qu'on va regarder s'il y a lieu ou pas de faire quelque chose. Un recours ? C'est trop tôt pour en parler mais, vu la proximité des scores, la question pourrait logiquement se poser", peut-on lire via L'Equipe. Il faut qu'on regarde précisément ce qu'il s'est passé." Après une campagne délétère, les résultats ont été finalement plus serrés que prévu entre les deux candidats.