''Les clubs n'ont pas été dupes,'' lance Bernard Laporte, réélu à la présidence de la FFR

Bernard Laporte, réélu à la présidence de la FFR aux dépens de Florian Grill ce samedi à Marcoussis après les élections.

FFR - Et le nouveau président de la Fédération française de rugby est...Bernard LaporteCe samedi, Bernard Laporte a été réélu à la présidence de la Fédération française de rugby avec plus de 51% des voix devant Florian Grill. "Je tiens à remercier tous les clubs qui m'ont donné leur confiance. Être élu sur des promesses comme nous l'avons été en 2016 est une chose. Être réélu sur un bilan est une toute autre chose. Je savoure pleinement cette réélection qui nous donne à mon équipe et à moi-même quitus du travail accompli pendant ces quatre années de mandat. Je tiens à remercier mon équipe qui a toujours été là dans les moments joyeux comme celui-ci, mais aussi dans les moments plus difficiles. Et il y en a eu car cette campagne a été rude, je ne le nierai pas et rien ne nous aura été épargnés. Mais les clubs n'ont pas été dupes." Au bord des larmes, Laporte allume Florian Grill après sa garde à vue [VIDEO]Laporte repart donc pour un second mandat qui sera son dernier avec en point de mire, la Coupe du monde 2023 qui sera organisée en France. Il a notamment fixé un objectif élevé pour les licenciés. "La démocratie directe, indiscutable et inarrêtable a parlé mais pour moi ce n'est pas une fin en soi. Je le dis simplement avec conviction. Je serai le président de tous les clubs. Je serai le président d'un seul rugby. Un rugby français unifié. Ce second et dernier mandat sera celui de l'unité. L'unité autour de ce formidable évènement qui sera la Coupe du monde 2023. Unité aussi autour d'un XV de France masculin retrouvé. Unité autour du nombre de licenciés qui pour la première fois depuis 10 ans repart à la hausse. Et pour lesquels j'ai fixé un objectif ambitieux : 100 000 licenciés de plus en 2024. Unité autour des tous les clubs qu'ils soient amateurs ou professionnels et qui sont fragilisés par la crise du Covid. Maintenant que le temps des passions électorales est clos, j'appelle toutes et tous à nous réunir autour de ce qui fait notre force, la fraternité."