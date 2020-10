FFR - Et le nouveau président de la Fédération française de rugby est...Bernard Laporte

Suite aux votes des clubs, le nouveau président de la Fédération française de rugby a été désigné ce samedi du côté de Marcoussis.

Elections FFR : première historique du vote électronique décentraliséSelon les informations de Midi Olympique, 90 % des clubs avaient voté ce samedi matin depuis l'ouverture des votes vendredi et de 93 % à 11h selon Le Figaro. Pour rappel, la liste conduite par Bernard Laporte était arrivée en tête en 2016 lors de l'assemblée générale ordinaire élective avec 52,56% des voix devant le président sortant Pierre Camou (35,28%). Alors que les résultats devaient être annoncés à 12h05, le timing de la FFR n'a pas été respecté avec plus de 20 minutes de retard. Une attente qui a soulevé de nombreuses questions alors que Bernard Laporte n'était pas présent dans l'auditorium pendant cette longue attente contrairement à Florian Grill. La liste conduite par Bernard Laporte a obtenu 51,47% des voix contre 48,53 % pour Florian Grill. "Je serai le président de tous les clubs", a confié Laporte après l'annonce des résultats.



