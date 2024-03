Félicitations, encouragements, le Conseil de classe du XV de France dans le 6 Nations 2024

Après la victoire sur l'Angleterre, on distribue les félicitations aux joueurs du XV de France les plus en vue tout en encourageant ceux qui ont eu plus de mal.

Les félicitations :

Ce 6 Nations 2024 n'aura pas été de tout repos pour les Bleus. Lesquels ont finalement remporté le Crunch, signant ainsi leur uniquement succès à domicile dans ce Tournoi, pour deux victoires en déplacement en Ecosse et au Pays de Galles. Il aura fallu trois matchs, et surtout un nul aux airs de défaite contre l'Italie pour que le XV de France retrouve des couleurs.

Malgré ces péripéties, certains joueurs ont tiré leur épingle du jeu. Soit en étant constant dans la performance durant toute la compétition, ou bien en étant décisif. On pense ici aux leaders comme Damian Penaud et Grégory Alldritt mais aussi à Gaël Fickou, qui a su passer outre les critiques pour marquer de précieux essais ; ou encore Thomas Ramos, qui a assuré aussi bien à l'arrière qu'à l'ouverture, sans parler du poids de sa réussite au pied ; sans oublier François Cros, que d'aucuns auraient nommé pour le titre de meilleur joueur du Tournoi. VIDEO. Les leaders du XV de France ont crevé l'abcès : ''On est tous responsables de la carrière du mec d'à côté''On ne peut que leur adresser nos félicitations à l'instar de Romain Taofifenua, dont les entrées en jeu ont toujours été efficaces. Et Julien Marchand, qui est revenu à un excellent niveau après de longs mois d'avance chez les Bleus. Comment ne pas faciliter les jeunes tricolores, à commencer par Posolo Tuilagi, qui a montré beaucoup d'envie et surtout de maturité sur le pré à l'image de Nolann Le Garrec et Léo Barré. Lancés dans le grain bain du Tournoi, le Racingman et le Parisien n'ont pas eu l'air de subir la pression.

Les compliments :

Eux ont peut-être moins brillé en termes de stats, mais ils n'ont pas lésiné sur les efforts sur le pré. Soit pour mettre l'équipe de France dans l'avancée, soit pour terminer les coups. On pense à Charles Ollivon, Louis Bielle-Biarrey, Peato Mauvaka et Cyril Baille. En dedans au début du Tournoi, Uini Atonio a montré qu'il pouvait encore caller la mêlée tricolore et faire reculer les défenses. Emmanuel Meafou et Thibaud Flament ont eu moins de temps de jeu mais ils ont aussi montré beaucoup d'implication. Le premier doit encore confirmer tout son potentiel tandis que le second est un élément incontournable chez les Bleus. Thriller époustouflant, ambiance enivrante, France/Angleterre a volé la vedette selon la presse étrangèreDu côté des finisseurs si chers à Fabien Galthié, Paul Boudehent, Alexandre Roumat, Yoram Moefana, Sébastien Taofifenua et Georges-Henri Colombe ont répondu présent. Le dernier cité a même marqué un essai contre le Pays de Galles. Sans être étincelants, ils ont fait ce qu'on attendait d'eux en apportant de la fraicheur et de la détermination en fin de partie.

Les encouragements :

On aurait pu coller un avertissement à Jonathan Danty et Paul Willemse, mais le carton rouge reçu suffit amplement. On préfère ainsi les encourager à ne plus à être sanctionné de cette manière. Certes, les Bleus n'étaient pas au mieux lorsqu'ils ont été exclus. Mais on ne peut éluder le fait que leur absence a été extrêmement préjudiciable au groupe.

D'aucuns seraient également enclins à "punir" Matthieu Jalibert et Maxime Lucu. Mais la charnière bordelaise, à l'instar de Cameron Woki, a eu la lourde tâche de lancer un tournoi dans les conditions qu'on connait : fatigue physique et mentale, nouveau cycle, manque de domination des avants, etc. Au sein d'une équipe de France qui se cherchait, ils n'ont pas été en mesure de briller. STATISTIQUES. Dominateur en attaque mais fragile en défense : le Paradoxe du XV de France face à l'Angleterre

Il paie la comparaison avec la charnière habituelle toulousaine. Mais aurait-elle fait mieux dans un tel contexte ? On ne le saura jamais. Et on ne peut qu'encourager Jalibert et Lucu à continuer de travailler pour faire taire les critiques et montrer qu'ils méritent leur place chez les Bleus. Mais attention à la concurrence.

Finalement, on ne peut qu'encourager Nicolas Depoortère. Comme pour ses coéquipiers, on sait de quoi le centre est capable. Mais contrairement à eux, il a pu jouer dans un groupe plus en confiance. Malgré tout, il n'a réussi à montrer tout son potentiel. Il n'y a pas d'urgence en ce qui le concerne. Il n'a que 21 ans et aura sans doute d'autres occasions de se montrer. Mais comme pour ses coéquipiers à l'UBB, il doit faire face à une sérieuse concurrence.