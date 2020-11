Fan de poker et de Rugby ? Viens défier la communauté Rugbynistère et montre qui est le patron à la table !

Impose ta loi à la table en affrontant la communauté Rugbynistère lors du tournoi de Poker ce samedi, 20 heures.

Deuxième confinement depuis quelques jours et il faut déjà t'occuper entre le pain maison et les films de Noël commencés en avance. Si le Top 14 continue, tu peux tout de même tenter de défier tes amis sur un tournoi de Poker spécial Rugbynistère avec notre partenaire Winamax. Le gouvernement a décrété "pas plus de 6 à la maison" ? Pas de soucis, les tables rentrent dans les règles de distanciation sociale, le tout, sans porter de masque.

JE M'INSCRIS POIUR LE TOURNOI POKER SPÉCIAL RUGBYNISTÈRE

Ce qu'il faut savoir sur le tournoi

il aura lieu samedi 7 novembre à 20 heures

il est totalement gratuit

300 € garantis (répartis parmi les gagnants)

pas de Late Registration

Table de 6 personnes max, avec une structure de 6 minutes

Inscription au tournoi possible dès maintenant !

Mais comment accéder au tournoi ?

Même principe que pour les précédents tournois. Mais comme le confinement t'as rendu léthargique, on te remet la démarche à suivre.