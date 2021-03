Fan de poker et de rugby ? Viens défier la communauté Rugbynistère dans un tournoi spécial Crunch !

Impose ta loi à la table en affrontant la communauté Rugbynistère lors du tournoi de Poker ce samedi 13 mars à 20 heures.

En plein tournoi des 6 Nations tu n'as pas l'occasion de profiter de tes soirées. Il faut désormais s'occuper après 18 heures dans la France entière. Télé ? Jeux vidéo ? Faire son propre pain ? On te propose mieux : un tournoi de poker spécial Rugbynistère avec tes amis et la communauté avec notre partenaire Winamax. Au programme, le Crunch entre l'Angleterre et le XV de France se terminera et tu pourras enchaîner avec un tournoi de poker pour ton plus grand plaisir. Après, espèrons-le, une victoire de nos petits Bleus, tu pourras également défier la communauté pour remporter le tournoi.

JE M'INSCRIS POUR LE TOURNOI POKER SPÉCIAL RUGBYNISTÈRE

Ce qu'il faut savoir sur le tournoi

Il aura lieu le samedi 13 mars à 20 heures

Il est totalement gratuit

300 € garantis (répartis parmi les gagnants)

Pas de Late Registration

Table de 6 personnes max, avec une structure de 6 minutes

Inscription au tournoi possible dès maintenant !

Mais comment accéder au tournoi ?

Même principe que pour les précédents tournois. Mais comme le couvre-feu te fait perdre tes repères, on te remet la démarche à suivre.

Tu crées un compte Winamax, si tu n'en as pas. Si tu en as déjà un, c'est par ici. Sur la page principale poker, le tournoi est déjà disponible. Une fois sur la loupe, il suffit de taper RUGBYNISTERE. Le nom du tournoi est " FREEROLL Lerugbynistere – Spécial Crunch" Entre le mot de passe requis : Crunch2021 Joue et amuse-toi !

