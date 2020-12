Êtes-vous prêts pour le Boxing Day 2020 ? Le programme dévoilé

Superbe programme à l'occasion du Boxing Day 2020 programmé le 27 décembre. Les sept matchs de Top 14 auront lieu la même journée.

On ne sait pas encore si on pourra passer les fêtes avec sa famille ou bien à la maison avec son chien et ses chats. Ce que l'on sait en revanche, c'est que le Boxing Day aura lieu le dimanche 27 décembre prochain. La Ligue nationale de rugby a dévoilé le programme de cette 12e journée qui débutera à 14h par la rencontre entre La Rochelle, leader du Top 14, et Montpellier, qui reste sur un succès à Clermont. Sachez que toutes les rencontres se joueront le même jour. Les sept matchs seront tous diffusés sur CANAL+ tandis que les quatre rencontres de 16h seront aussi disponibles sur RUGBY+. A savoir :



On terminera ce Boxing Day 2020 à 18h par le choc Stade Toulousain / Bordeaux Bègles avec on l'espère un superbe duel entre les ouvreurs du XV de France Romain Ntamack et Matthieu Jalibert. Puis le RC Toulonnais et l'ASM Clermont Auvergne clôtureront cette superbe journée à 21H. L'occasion de voir notamment Gabin Villière ou encore Alivereti Raka à l'oeuvre aux ailes. On espère que ces matchs pourront se dérouler devant du public sinon ça risque d'être un peu triste. Le gouvernement pourrait en effet permettre aux supporters de revenir après le 15 décembre tout en respectant une jauge dans les stades si les signaux sanitaires sont au vert. Crédit image : facebook.com/top14rugby