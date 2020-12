Top 14 - Et maintenant, deux joueurs mis à pied au sein du SUA

Suite à une bagarre qui aurait éclaté à l'aéroport Antonio Canova entre des joueurs du SUA, le club a décidé d'une mise à pied à l'encontre de deux joueurs. L'un d'entre eux est même menacé de licenciement.

On l'évoquait pas plus tard qu'hier sur Le Rugbynistère. Une bagarre entre différents joueurs du SUA a éclaté dimanche, à l'aéroport Antonio Canova après la victoire obtenue sur tapis vert face aux Italiens de Trévise (0-28). Une rixe dans laquelle au moins deux joueurs sous l'emprise d'alcool au moment des faits, seraient impliqués.

Ce matin, Rugbyrama nous informe d'ailleurs que les deux protagonistes ont été mis à pied et que l'un d'entre eux risque un licenciement. Ce dernier serait même un joueur expérimenté, et son altercation devant le jeune contingent agenais aurait particulièrement agacé Jean-François Fonteneau. Le site indique que le président agenais souhaiterait marquer le coup pour ramener du calme et de l'ordre au sein d'un navire en pleine tourmente, dernière de Top 14 sans avoir décroché le moindre succès. Après la mise à l'écart il y a deux mois de Jordan Puletua, Sam Vaka et Jamie-Jerry Taulagi, réintégrés depuis, et le licenciement des entraîneurs Christophe Laussucq et Rémi Vaquin, c'est une nouvelle tempête qui secoue la délégation agenaise.