Equipe de France. RUGBY. Antoine Dupont encense Guirado et son capitanat

Antoine Dupont mènera les Bleus pour le premier match du Tournoi des 6 Nations contre l'Italie. L'occasion pour lui de revenir, sur le capitaine qui l'a marqué en Bleu, Guilhem Gurado.

Plus qu'un jour et le XV de France démarrera son Tournoi des 6 Nations face à l'Italie au Stade de France (16 heures). L'occasion pour Antoine Dupont, de livrer ses dernières impressions avant le coup d'envoi de la compétition hivernale et de s'exprimer sur son rôle de capitaine. Lors d'un entretien accordé à l'Équipe, le petit prodige du rugby français, est également revenu sur la période Jacques Brunel, et sur le capitanat de Guilhem Guirado. Dupont révèle son admiration pour l'actuel talonneur du MHR : ''Des capitaines, j'en ai eu beaucoup. Tous avaient une manière différente de gérer leur affaire. Quand je suis arrivé à Toulouse, je me souviens de Florian Fritz. Il parlait peu mais dès qu'il le faisait, il n'y avait plus un bruit, tout le monde l'écoutait. Je retiens aussi Guilhem Guirado avec l'équipe de France. Il n'a pas eu un capitanat toujours aisé car les résultats n'étaient pas forcément là, mais il était toujours positif, essayait constamment de fédérer les mecs autour de lui.''

RUGBY. Dupont devant Galthié, le top des meilleurs 9 de l'histoire tricolore fait polémique

Le demi de mêlée tricolore avoue même s'être d'une certaine façon, inspiré de l'abnégation dont faisait preuve Guirado, tout en gardant son côté naturel : ''Il manifestait une abnégation assez incroyable. Inconsciemment, je me suis sans doute nourri de tous ces gars pour appréhender ce rôle de capitaine, même si j'essaie avant tout de rester fidèle à moi-même. Inévitablement, tu repenses toujours à des gestes, à des paroles, à des attitudes de capitaines que tu as croisés dans ta carrière et qui t'ont marqué et plu. Il y a des chances que ce que tu as aimé entendre un jour plaise aussi à d'autres joueurs si tu le leur répètes avec tes mots.''

Top 14. Guilhem Guirado annonce la date de sa retraite



Enfin, toujours pour le quotidien sportif, Antoine Dupont révèle que l'ultime discours de Guirado en Bleu, à l'issue de la défaite du XV de France face au Pays de Galles en quart de finale de la Coupe du Monde 2019, l'a particulièrement touché. À l'heure actuelle, pour le Toulousain, cela reste les mots les plus marquants d'un capitaine : ''Avec ses paroles dans le vestiaire après le quart de finale de Coupe du Monde perdu contre les Gallois, au Japon, en 2019. C'était poignant car c'était son dernier match en sélection. Comme c'était aussi le dernier de Louis Picamoles, de Maxime Médard, de Yoann Huget, des joueurs emblématiques. C'était fort parce que Guilhem montrait rarement ses émotions. Il n'allait pas souvent dans l'affect dans ses interventions. Et là, il avait fait ça de manière remarquable''.