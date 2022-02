RUGBY. Dupont devant Galthié, le top des meilleurs 9 de l'histoire tricolore fait polémique

Un jury présidé par Guy Novès a élu les meilleurs demis de mêlée de l’histoire des Bleus pour Le Figaro. Un classement qui ne plaît pas à tout le monde.

Ce mardi 01 février, un jury présidé par Guy Novès a établi une liste des meilleurs numéros 9 français de l’histoire. Mis en place par Le Figaro, ce vote confronte 20 prétendants. Finalement, c’est Antoine Dupont qui arrive premier. Il est suivi par Fabien Galthié et Pierre Berbizier. Une liste qui fait réagir certains. En effet, Denis Charvet et Vincent Moscato ont exprimé leur avis au sujet de cette dernière sur l’antenne de RMC Sport. L’ancien trois-quart du XV de France semble furieux :

Il y a un problème à ça, quand tu fais un classement des meilleurs demi-de-mêlée de l’histoire des Bleus, quand tu fais l’histoire… Tu prends un jury composé de plusieurs générations, avec des membres du jury qui ont vu jouer certains demi de mêlée. Là ce n’est pas vraiment le cas, à part pour Guy Novès. Il n’y a pas assez d’anciens dans ce jury ! Moi, ça m’a rendu fou !”

RUGBY. 6 Nations. Dupont, Sexton, Dulin, Watson, ils ont brillé lors de l'édition 2021La place de certains joueurs semble agacer Denis Charvet. Ce dernier parle notamment de la place de Dupont au sein du classement. Au micro du Super Moscato Show, il dit : “Dupont ne peut pas être le numéro 1 aujourd’hui ! Ce n’est pas possible ! Pas tout de suite ! Morgan Parra numéro 8, c’est une finale de Coupe du monde et combien de Grand Chelem avec les Bleus ?” Il indique cependant ne pas remettre “en question le fait que Galthié soit numéro 2 et Berbizier numéro 3.” Le présentateur de l’émission, Vincent Moscato, partage l’avis de l’ancien international. Il dit : “Par respect pour une hiérarchie, on ne peut pas le mettre numéro 1 maintenant. On ne peut pas brûler les étapes ![...] Déjà, tu sors celui qui joue actuellement, à savoir Dupont. Tu le mets Lauréat d’honneur ! Il a 25 ans, il ne faut pas le juger pour le moment. Tu l’encenses, tu dis que c’est le meilleur joueur du monde, tu l’écris dans la marge du journal, tu le mets hors classement !” 6 Nations. France. Exit Dupont et Ntamack, la presse britannique a trouvé l'atout phare des Bleus

🇫🇷📢 Le cri de gueule de @DenisCharvet contre le classement du Figaro sur les meilleurs n°9 de l'histoire du XV de France : "Tu peux pas mettre Dupont meilleur n°9 de l'histoire des Bleus ! Si tu t'aventures à faire ça, fais-le bien quoi." pic.twitter.com/YhTES9AD0v — Super Moscato Show (@Moscato_Show) February 3, 2022

Pour préciser, l’ancien entraîneur du Stade Toulousain avait indiqué certains choix de cohérence pour pouvoir juger les joueurs au mieux. Il expliquait notamment favoriser les joueurs ayant évolué à partir de 1980. L’ère Coupe du Monde mis à l’honneur, un choix qu’il n’a pas souhaité imposer aux autres membres du jury. Preuve étant, Jacques Fourroux et Jérôme Gallion sont présents dans le top. Ils ont respectivement commencé leurs carrières internationales en 1972 et 1978. L’ancien entraîneur toulousain exprime également qu’il se fit aux “qualités pures de demi de mêlée”. Lucide, il complète en précisant : “C’est compliqué de comparer des époques, des joueurs qui s'entraînaient trois fois par semaine, dont deux au bistrot, avec des joueurs qui s’entraînent désormais deux fois par jour. Ce n’est pas le même rugby, les mêmes qualités physiques.” RUGBY. Equipe de France. Galthié clarifie les choses concernant Matthieu Jalibert

Voici la liste des dix premiers numéro 9 sélectionnés par Le Figaro