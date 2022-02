Équipe de France. Daniel Herrero parle du ''c*l d’enfer'' des Bleus et du ''cœur'' de leur jeu

Avec sa fougue naturelle, Daniel Herrero évoque la solidité défensive du XV de France ainsi que son importance dans la réussite tricolore en Écosse.

L’accent chantant et le cœur en fête, la légende toulonnaise est revenue sur le succès des Bleus face à L’Écosse. Placé dans les travées de Murrayfield ce samedi 26 février, Daniel Herrero a loué la défense des Bleus au micro de Sud Radio. Il a notamment salué la présence d’un Shaun Edwards salvateur dans l’encadrement. Il dit : “Précisons la haute performance de l’enseignement de l'entraîneur de la défense Shaun Edwards. C’est un schéma dominant des Bleus. C’est le cœur du jeu des Bleus. Ce n’est pas juste une base sur laquelle on prend de la confiance. La défense annihile toutes les espérances du rugby adverse, de l’attaque écossaise. La défense nourrit par sa récupération et son agressivité le confort moral des Bleus. Les Français sont gaillards derrière cette activité.” RÉSUMÉ VIDÉO. 6 Nations. La France écœure l'Écosse et s'impose largement à Murrayfield

L’entraîneur de la défense était arrivé dans les valises de Fabien Galthié à sa pleine prise de fonction. Précédemment, il était l’ancien gestionnaire de la défense du Pays de Galles pendant 11 ans. Ce dernier est considéré comme l’un des maîtres en matière de “rush défense”. Cette stratégie défensive consiste à constamment presser l’adversaire quand ce dernier a le ballon. Le but étant de pousser à la faute de main et d’empêcher les opposants de mettre en place leurs combinaisons. RUGBY. Trop de cartons rouges au niveau international, Shaun Edwards demande des explications aux arbitres

Selon Daniel Herrero, cet aspect du jeu français pourrait être pris pour de la chance. Cependant, la réalité est tout autre pour l’ancien numéro 8. Il complète : “C’est tellement bien mené qu’on pourrait se dire : “Ils ont un cul d’enfer ces Français”. Alors, ce n’est pas si faux, mais tout leur sourit, car ça fonctionne bien derrière. C’est une incroyable rigueur défensive, qualité défensive et même intelligence défensive.”

Une méthode Edwards qui permet aux Bleus d'enchaîner un troisième succès consécutif dans ce tournoi. Pour concrétiser l'état d'esprit de l'entraîneur, l'une de ses citations sur l'acharnement défensif est devenue célèbre. Relayé par Le Figaro, il dit : "Si tu as la main cassée, tu peux plaquer avec l'autre main. Et si tu as la jambe cassée, tu peux y aller en sautillant. L'important, c'est de rester dans la ligne défensive et de ne pas laisser tomber tes copains." Si on espère que les Français n'auront pas à aller jusque-là pour gagner, cette phrase traduit la mentalité qui imprègne le groupe France.