Daniel Herrero raconte Dominici : ''un humain assez rare'' [VIDEO]

Après la mort de Christophe Dominici, Daniel Herrero a tenu à rendre hommage à l’ancien ailier du XV de France.

Le monde du sport français est en deuil depuis ce funeste mardi 24 novembre 2020 et l’annonce de la mort de Christophe Dominici. Les hommages se multiplient et c’est toute une nation qui pleure l’ancien trublion du rugby tricolore. Daniel Herrero consultant pour Sud Radio y est également allé d’un hommage poignant pour ce dernier. L’ancien troisième ligne et entraîneur du RC Toulon n’a pas caché sa tristesse au moment d’évoquer la disparition de « Domi » : « La douleur est grande, la percussion émotionnelle, la tristesse ainsi que la souffrance qui l’accompagne nous blesse ». Dominici, passé dans ces jeunes années par l’historique club varois, cher à Daniel Herrero laissera une trace indélébile dans le paysage du rugby français : « C’est un enfant de mon village, du périmètre toulonnais. Il n’était pas titulaire d’un très gros gabarit mais il avait l’attribut d’une explosivité naturelle. Il était pétaradant dans tout ce qu’il faisait. Et en même temps dans le plan psychologique, de sa nature affective, il était d’une incroyable agressivité ou plutôt explosivité. Il avait un trait de vivacité permanent, c’était un homme de flamme. Dans le milieu toulonnais, alors qu’il commence le rugby assez tard, il va s’affirmer comme un humain assez rare. Il avait du feu dans les guibolles, et était un peu sauvageon », poursuit Herrero. Crédit vidéo : Sud Radio



Sans oublier de vanter les qualités qui ont fait de lui l’un des meilleurs ailiers de l’histoire du XV de France : « Il avait les attributs qui peuvent donner à la performance rugbystique un haut niveau. Il avait malgré son gabarit, la rare force de vitesse et d’explosion, ce qui lui donnait un rôle de finisseur. Dès qu’il touchait le ballon, à n’importe quel moment du match ou à n’importe quel endroit du stade, il générait une émotion. Il avait quelque chose de libre, de sauvage ».

« C’était un battant »

Un hommage partagé par l’ancien joueur et désormais journaliste François Trillo, confrère de Daniel Herrero sur Sud Radio. Ce dernier, membre du comité directeur du Stade Français omnisports, là où Dominici écriera les plus belles lignes de son palmarès en club, dix saisons et cinq titres de champions de France, témoigne de l’immense chagrin ressenti au sein de la famille parisienne : « Je n’étais pas un ami proche de Christophe, mais j’ai plutôt envie de témoigner de la part du Stade Français. Aujourd’hui c’est toute une famille qui pleure, il fait partie de la légende du sport français. Il a symbolisé cet esprit guerrier du club des années 1998 à 2009 environ. Il dégageait quelque chose d’explosif et rare. Dans un rugby qui se développait avec des molosses, il se montrait plus fort et plus rugueux qu’eux. J’ai aussi aimé son après carrière. Il s’y est investi à fond. Tant en tant qu’entraîneur du Stade Français lorsque celui-ci était en déclin ou encore dans le projet biterrois où même si ce dernier a échoué, il y a mis une énergie incroyable. Je garde de lui son sourire, sa gentillesse et son engagement. » A Daniel Herrero de conclure : « il ne renonçait jamais, ne disait jamais non. Il était incroyablement fidèle en amitié, là aussi cela en faisait un homme rare. Et quand il rentrait sur un terrain, il dégageait une force, c’était un battant. » « Domi » pour l’éternité.