Tirage au sort, format, tout ce qu'il faut savoir sur la Coupe d'Europe 2020/2021

La nouvelle formule de tirage au sort pour la Champions Cup et la Challenge Cup est sortie. Quelques nouveautés.

Les campagnes européennes 2020 sont à peine terminées avec 2 nouveaux champions : Exeter Chiefs et Bristol Bears. Mais la fin tardive en cette année 2020 n'empêchera pas l'EPCR d'annoncer les poules dès ce mercredi 28 octobre. Parmi elles, on compte les 24 meilleurs clubs de Premiership, Pro 14 et Top 14.

Mais c'est un nouveau format dans le tirage au sort qui sera utilisé cette année. L'EPCR a annoncé dans un communiqué que plus aucun club du même championnat ne se retrouvera avec un autre. En somme, le Stade Toulousain ne rencontrera pas le Racing 92 en poule. Simon Halliday, président de l'EPCR a déclaré : "Avec une phase à élimination directe élargie et aucune rencontre entre deux équipes du même championnat pendant la phase de poule, ce format innovant propose de nouveaux défis pour les clubs et leurs supporters".

Les clubs seront séparés en chapeaux et les clubs classés en première et deuxième positions de leur championnat seront dans le chapeau 1. Pour le Top 14, Bordeaux et le LOU s'y retrouveront. Toulon et le Racing 92 seront donc ainsi dans le chapeau 2, la Rochelle et Clermont dans le chapeau 3 et enfin, Toulouse et Montpellier dans le dernier chapeau.

Pour les phases finales, les 4 clubs les mieux classés de chaque poule iront en quart de finale, mais les clubs classés en 5 et 8e place seront reversés dans la phase éliminatoire directe de Challenge Cup.

Challenge Cup :

La Challenge Cup ne comptera plus qu'une seule poule au lieu des 4 lors de la dernière édition. Au total, 14 clubs joueront sur 8 week-ends avec 4 journées de phase préliminaire, sans aucune chance de rencontrer un club du même championnat. Il n'y aura donc pas de tirage au sort pour cette édition 2020/2021. L'EPCR nous apprend que les matchs seront communiqués aux clubs et aux supporters dans les semaines précédents le match.

On retrouvera en phase finale les 8 clubs les mieux classés de Challenge Cup avec les 8 clubs non-qualifiés pour les phases finales de Champions Cup.

Les dates :