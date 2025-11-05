Épaules en titane, bras de videur : Jelonch/Boudehent, une garde rapprochée sur-mesure pour le XV de France

Jelonch et Boudehent, les ''kamikazes kids'' du XV de France, sont prêts au défi sud-africain.

Évidemment, la blessure au genou de François Cros est un coup dur pour le XV de France. Et ce tant le flanker du Stade Toulousain est devenu un élément de base du groupe de Fabien Galthié ces dernières saisons.

Il va falloir répondre à la densité physique des avants sud-africains et à la bataille sur les ballons hauts. […] En troisième ligne, François Cros, un joueur important, est absent. Mais d’autres vont porter le maillot à sa place et on a entièrement confiance en eux. Ils se préparent bien depuis dix jours, ils sont prêts à relever le défi. - Sempéré pour RMC Sports

C’est ainsi que les Bleus verront titulaires sur les flancs de la 3ème ligne les rugueux Anthony Jelonch (1m93 pour 106kg) et Paul Boudehent (1m92 pour 112kg). Deux joueurs qui n’ont, jusqu’ici, jamais été alignés ensemble.

Mais, forme du moment et opposition oblige, les deux guerriers seront là pour être à la pointe du combat, que l’on annonce terrible face aux colosses sud-africains et les Eben Etzebeth, P-S Du Toit, RG Snyman, Malcolm Marx et consorts.

Le placard et les bras de Thor

Deux clients qui, soyez en sûrs, doivent déjà se chauffer les épaules en se réveillant le matin, tant leur profil semble correspondre à ce qui attend les Tricolores. Ensemble, ils formeront l’équipe de sécurité rapprochée de Romain Ntamack, quand bien même l’ouvreur de 26 ans est une référence à son poste, défensivement.

Mais face aux mastodontes adverses qui viennent sans cesse agresser le milieu du terrain, nul doute que le Toulousain et ses centres seront néanmoins bien heureux de pouvoir compter sur le "placard" Jelonch, et sur Boudehent, alias l’homme aux bras de Thor. En défense, tout le monde connaît la vaillance et la rudesse à toute épreuve du premier, qui n’hésite jamais à mettre son corps sous les roues du camion dès lors qu’il vient attaquer sa zone.

Fickou capitaine, Guillard en 8… La compo probable du XV de France à J-4 de l’Afrique du SudQuand le second s’est lui fait une spécialité de coffrer les attaquants au ballon, avant de les ramener dans leur camp comme un videur sortirait par le colback un client un peu trop désobligeant.

Ballon en main, ça déménage aussi

Et que dire de ses charges ballon en main ? Comptez sur le nouveau compère de Will Skelton à La Rochelle pour aller enfoncer autant que faire se peut le premier rideau sud-africain. Quand Jelonch, lui, n’a pas besoin qu’on lui demande pour foncer tête baissée, tant que c’est pour le bien de l’équipe.

Bref, circonstances obligent, les Bleus auront cette fois leurs "kamikazes kids" à eux, pour ne rien emprunter à un sobriquet autrefois donné à la doublette anglaise Curry/Underhill. Mais si la force des doubles champions du monde s’arrêtait à celle du combat de la densité, ça se saurait…