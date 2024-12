Entre coups d’éclat et décisions arbitrales discutées, La Rochelle - Clermont a agité les réseaux sociaux

Skelton, Thomas, arbitrage : les supporters se sont déchaînés lors du match entre La Rochelle et Clermont. Retour sur leurs réactions face à une rencontre sous haute tension.

Le Stade Rochelais accueillait Clermont en ouverture de la 12e journée de Top 14.

3 minutes de jeu et déjà pas mal d’erreurs… 🤦🏻‍♂️ #SRASM December 21, 2024

Ouh Skelton... Il est clairement visé et il répond... C'est pas beau du tout ! #SRASM #FievreSR — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) December 21, 2024

Skelton qui commence déjà à casser les couille qu’est-ce que je l’aime pas #SRASM December 21, 2024

Carton jaune pour Simone.

Vraiment le rugby, le mec a jamais l'intention de mettre les bras, il lance son épaule pleine tête, son seul but c'est de faire ml, mais on trouve des circonstances atténuante pour pas mettre des rouges. #SRASM — CitronVert (@MilshakeTacos) December 21, 2024

Désolé mais Simone il a absolument pas besoin de faire ça ! Seuteni est pris par 2 types, Simone a largement le temps d'analyser et de pas venir faire ce geste. 0 excuses #SRASM — Nuwanda64 (@nuwanda_64) December 21, 2024

15 minutes de jeu, 1 minute de temps de jeu effectif. Sympa. #SRASM — Raphael Ibanesse (@Raph_Ibanesse) December 21, 2024

TEDDDDDDDY THOMAS !!! Quelle action avec les 3/4 et un Thomas très très bon depuis le début du match qui perce et va marquer !!! #SRASM #FievreSR — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) December 21, 2024

Essai pour Teddy Thomas et jaune pour Kremer.

y’a vraiment pas grand chose en plus West est baissé ptddrrrr #SRASM — Titou ☨🇫🇷 (@titouan_lch_) December 21, 2024

🏉 Teddy Thomas ne serait-il pas le meilleur 13 français depuis le début de saison de Top 14 ? 🤔 #SRASM — Philippe Gault (@Philippe_Gault) December 21, 2024

Si le 1er jaune était limite rouge.

Le jaune sur Kremer n'est absolument pas justifié

Dans ces cas là Botia qui plonge par dessus le plaqué dans les chevilles du défenseur ça mérite quoi ?

Bref la dangerosité d'un geste devient de plus en plus subjectif.#SRASM — Cybervulcans (@Cybervulcans) December 21, 2024

Si on ne met pas plus d'envie, on va avoir autant de regret que contre le Leinster, pour l'instant on joue presque qu'à 14 depuis le début de la partie et la Rochelle ne prend clairement pas le dessus. #SRASM — Ju' (@nanard_dupond) December 21, 2024

Skelton et Ceyte ça va finir mal cette romance ...#SRASM — Screech63 (@Screech631) December 21, 2024

Le bon match de merde du samedi après midi



C’est vraiment typique #SRASM — 𝘓𝘶𝘤𝘢𝘴 (@LaGonfleOrange) December 21, 2024

C'est vraiment pas un beau match avec ces gestes vraiment très laids. C'est très haché, l'ambiance sur le terrain n'est pas bonne. Revenons au rugby ! #SRASM #FievreSR — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) December 21, 2024

Nouvel essai pour le Stade Rochelais après deux nouveaux cartons jaunes.

C’est pas possible La Rochelle est protégée Alldritt et Skelton font ce qu’ils veulent. Abusé sérieux #SRASM — geraldine (@gribouille1) December 21, 2024

Essai de pénalité pour Clermont puis essai de Raka.

Je trouve ça sévère parce que la touche de balle est involontaire, mais ça casse l’action clermontoise … #SRASM — Nicolo 🟡⚫️ (@Unicolever) December 21, 2024

#SRASM 5points de retard... 5 pts manqué par Urda — Paillade15 (@maitreobiwanken) December 21, 2024

Clermont refait nous rêver 🥹 #SRASM — 𝕷 (@Leaadelg) December 21, 2024

Seulement cinq points d'écart entre les deux équipes, c'est chaud.

Je pensais que Thomas aller prendre rouge ..#SRASM — Mouette (@Apocali71268084) December 21, 2024

Donc la y’a pas rouge ? Les décisions sont incompréhensibles depuis le début du match.. #SRASM — M. (@Melanie_drck) December 21, 2024

Au moins on est quand même loin de la branlée de l’année dernière, je me rassure comme je peux #SRASM — 𝕷 (@Leaadelg) December 21, 2024

Quel 50-22 de West !!! On est dans leur 22 alors qu'on était sur une touche clermontoise à 5m juste avant ! Ça fait du bien ! #SRASM #FievreSR — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) December 21, 2024

Il faudrait que Aldritt passe plus de temps à jouer qu'à discuter avec l'arbitre. Incroyable comment ce joueur est devenu quelconque en quelques mois. #SRASM — Joël PRAT (@JoNuts48) December 21, 2024

Le public rochelais est vraiment devenu infecte #SRASM — Yannickg (@IndesB33) December 21, 2024

Succès difficile du Stade Rochelais face à une belle équipe clermontoise.

Et voilà encore une 2eme mi-temps pénible 🙄 On gagne, on va rester positif mais... Passez tous un bon réveillon de Noël 💛🖤 #SRASM #fievreSR — dame mimi 💛🖤⭐⭐💚 (@grimaud69) December 21, 2024

Allez on résumé, on a encore joué qu'une seule mi-temps. Gros point positif la défense.

Par contre, faut vraiment qu'on arrête de répondre à toutes les provocations de tous nos adversaires, dès qu'ils cherchent la merde on leur donne et on se fait sanctionner #SRASM — Ben O'Pipe (@ClancyMyLove) December 21, 2024

#SRASM 1 point pris à Larochelle. Y'avait sûrement mieux à faire. On confirme notre renouveau ! Faut recruter des 3/4 de haut niveau et on peut espérer revoir les sommets — Paillade15 (@maitreobiwanken) December 21, 2024

Heureux de m'être trompé mais c'est rageant il y avait la place pour gagner. Mais soyons honnêtes nous ne sommes vraiment pas bons. Mauvais choix, indiscipline ahurissante, fautes techniques ... Pas un seul maul productif alors que c'est censé être notre meilleure arme. #SRASM — 2wheels_k (@2wheelsK) December 21, 2024