Eddie Jones va-t-il venir aider Castres ? Une éventualité pas si folle

Le sélectionneur de l'Angleterre Eddie Jones entretient une relation particulière avec l'entraîneur de Castres Pierre-Henry Broncan. Il pourrait l'aider.

Ce samedi, Castres a parfaitement débuté son année 2021 en allant s'imposer à Lyon avec seulement 14 joueurs sur le pré pendant une grande partie du match. Un succès qui a permis au CO de quitter la zone rouge. Cependant, les Castrais ne sont pas encore sortis d'affaire. Le moindre relâchement pourrait se payer cash tandis que la menace d'une relégation en Pro D2 plane toujours sur le Tarn. Seuls trois points séparent actuellement Castres de Montpellier, premier relégable. Et les deux équipes comptent des matchs en retard. Avec des tripes et du coeur, Castres surmonte le rouge de David et s'offre le LOU [VIDEO]Récemment nommé entraîneur principal, Pierre-Henry Broncan le sait parfaitement et il travaille d'arrache-pied pour maintenir Castres dans l'élite. Pour cela, il peut notamment compter sur un soutien de taille : Eddie Jones. Depuis son passage à Bath, le technicien passé par Toulouse, Aurillac, Colomiers mais aussi Tarbes Blagnac ou encore Auch, a créé un lien fort avec le sélectionneur du XV d'Angleterre. Il estime via L'Equipe que c'est le plus grand entraîneur du monde. Un homme passionné par ce sport qui accepté de l'aider.

Je lui ai demandé si on pouvait échanger, et entre nous, cela a tout de suite connecté. [...] On a développé une relation de confiance et, aujourd'hui, je lui dis tout. On est en contact presque tous les jours. Je lui montre tous mes entraînements avec Castres et lui, il me montre le plan de jeu de l'Angleterre. Il me donne des conseils. [...] Il est dans l'échange total. Il devait intervenir cet été à Castres mais ça n'a pas été possible. Là, il rentre du Japon dans une semaine et il m'a dit qu'il voulait venir m'aider.