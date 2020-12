Eddie Jones est furax contre la presse anglaise et ses critiques

Malgré la victoire dans l'Autumn Nations Cup, Eddie Jones a tenu à répondre aux journalistes de son pays.

La semaine avant la finale, la presse anglaise a qualifié la rencontre entre la France et le XV de la Rose de "farce" suite à la composition d'équipe des Bleus. Ce mot n'a pas échappé aux joueurs de Fabien Galthié qui n'ont pas hésité à l'utiliser comme source de motivation en préparation du Crunch. Si l'Angleterre a gagné à la mort subite après un ballon gratté de Maro Itoje, les Bleus n'ont pas démérité durant plus de 100 minutes.

Dans l'ensemble, le jeu des Anglais durant cette période automnale n'a pas été flamboyant et la presse locale a tenu à le faire savoir à son entraîneur en chef, Eddie Jones. Ce dernier n'a pas du tout apprécié et n'a pas fait dans la demi-mesure concernant ses réponses. La longue réponse a commencé lorsque qu'un journaliste a demandé au sélectionneur s'il avait donné pour consigne à George Ford d'abuser du pied : "Vous pensez que je l'appelle à chaque fois qu'il prend le ballon ? a demandé Jones. Ne posez pas de questions stupides. C'est ce que le jeu exige. Si nous avions perdu le ballon 30 fois et perdu le match, vous m'auriez demandé pourquoi nous n'avons pas joué davantage au pied. Le jeu passe par des cycles, c'est une évolution. Ne vous inquiétez pas trop. Je trouve tout ce discours un peu enfantin".

Sur la nature même de son jeu, Jones est très lucide et admet que le rugby moderne, celui qui gagne, utilise le jeu au pied à foison : "Pensez-vous que nous ne voulons pas jouer du bon rugby ? Parfois, vous ne pouvez pas. Je suis désolé de ne pas être aussi bon entraîneur que vous. Ce sont les meilleurs joueurs du monde et vous dites qu'ils font ça parce qu'ils ne veulent pas jouer du bon rugby ? ous essayons de gagner et de trouver un moyen de le faire, de rapprocher le ballon de la ligne adverse et parfois le moyen le plus simple est de botter le ballon, a ajouté Eddie Jones. Souhaiterions-nous courir plus ? Peut-être, oui, mais pas si nous n'allons pas gagner des matches".

Pour terminer, le sélectionneur aimerait que les journalistes rugby anglais s'orientent un peu plus vers quelques chose de positif autour de son équipe : "Je pense que le rugby doit être positif en ce moment, a conclu Jones. C'est une période difficile pour le sport et une période difficile pour jouer. Les joueurs sortent d'une saison de club sans présaison. Je pense que vous devriez essayer de créer une image beaucoup plus positive. Je trouve cela assez ennuyeux. C'est irrespectueux envers les joueurs et le sport".